முனியப்பன் கோவிலில் ஆடி திருவிழா கோலாகலம்

ADDED : ஜூலை 30, 2026 01:17 AM
பவானி: பவானி அடுத்த ஆப்பக்கூடல் அருகே, கூத்தம்பூண்டியில் பிர-சித்தி
பெற்ற முள்ளுவாடி முனியப்பன், வெள்ளை முனியப்பன், கருப்-பண
சுவாமி கோவில் உள்ளது. நடப்பாண்டு கடந்த, 17ல், பூச்சாட்டுத-லுடன் பண்டிகை துவங்கி, தினமும் சுவாமிகளுக்கு அபிஷேகம் நடந்து வந்தது.
முக்கிய நிகழ்வாக நேற்று, பவானி ஆற்றில் தீர்த்தம் எடுத்து வருதலும், அம்மை அழைத்தலும் நிகழ்ச்சியும் நடந்தது.தொடர்ந்து பக்தர்கள் பலர் காணிக்கையாக வழங்கிய, 10க்கும் மேற்பட்ட ஆடுகளை, கருப்பணசுவாமி கோவில் முன் கொண்டு வந்து நிறுத்தி, அதில் பூசாரி சாமியப்பன் தீர்த்தம் போட, அதில் துவண்ட இரண்டு ஆடுகளை வெட்டி, ரத்தத்தை குடித்துக் கொண்டு பக்தர்களுக்கு பூசாரி அருள்வாக்கு வழங்கினார். இந்நி-கழ்வில் கூத்தம்பூண்டி, ஆப்பக்கூடல், சென்னிமலை கவுண்டன்-புதுார், கரட்டுப்பாளையம், புதுப்பாளையம், மேட்டுப்பாளையம், ஓசைபட்டி, கவுந்தப்பாடி புதுார் பகுதிகளை சேர்ந்தவர்கள் கலந்து கொண்டு, சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். பின்னர் மாலையில், பெரும்பூஜை, அன்னதானம் நடந்தது.