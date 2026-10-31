தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/தமிழகம்/தப்பிய வழக்கில் கைதான கைதி மீண்டும் ‘எஸ்கேப்’: எஸ்.ஐ., உட்பட 4 போலீசார் ‘சஸ்பெண்ட்’

தப்பிய வழக்கில் கைதான கைதி மீண்டும் ‘எஸ்கேப்’: எஸ்.ஐ., உட்பட 4 போலீசார் ‘சஸ்பெண்ட்’

தப்பிய வழக்கில் கைதான கைதி மீண்டும் ‘எஸ்கேப்’: எஸ்.ஐ., உட்பட 4 போலீசார் ‘சஸ்பெண்ட்’

UPDATED : அக் 31, 2026 07:26 PM

ADDED : அக் 31, 2026 07:24 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : அக் 31, 2026 07:26 PM ADDED : அக் 31, 2026 07:24 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

கோவை: தப்பி ஓடிய வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட கைதி ராகவன், 25, என்பவரை, சிறையில் அடைக்க அழைத்து சென்ற போது மீண்டும் தப்பி ஓடினார். கவனக்குறைவாக செயல்பட்டதாக எஸ்.ஐ., உட்பட நான்கு போலீசார், ‘சஸ்பெண்ட்’ செய்யப்பட்டனர்.

ஈரோடு மாவட்டம், பவானிசாகரை சேர்ந்த ராகவன் மீது அடிதடி, திருட்டு உள்ளிட்ட வழக்குகள் உள்ளன. கர்நாடகா மாநிலத்தில் திருட்டு முயற்சியில் ஈடுபட்ட போது, அம்மாநில போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார்.

அவரை இரண்டு மாதங்களுக்கு முன் வழக்கு ஒன்றுக்காக கர்நாடக போலீசார், கோவை அழைத்து வந்தனர். அப்போது, கோவை மாவட்டம், அன்னுார் அருகே போலீஸ் பிடியில் இருந்து தப்பினார். கர்நாடக போலீசார் அளித்த புகாரில், அன்னுார் போலீசார் வழக்கு பதிந்து ராகவனை தேடி வந்தனர்.

நேற்று முன்தினம் இரவு, அன்னுார் போலீசார் அவரை கைது செய்தனர். எஸ்.ஐ., அப்துல் முத்தலீப் மற்றும் மூன்று போலீசார் ராகவனை கோவை ஜே.எம்.2 கோர்ட் நீதிபதியிடம் ஆஜர்படுத்தி, சிறையில் அடைக்க மத்திய சிறைக்கு நள்ளிரவு, 1:00 மணிக்கு அழைத்து வந்தனர்.

சிறை வாசலுக்கு நடந்து சென்ற போது, போலீசாரை தள்ளிவிட்ட ராகவன் அங்கிருந்து தப்பினார். அன்னுார் போலீசார் புகாரில், ரேஸ்கோர்ஸ் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

தப்பிய கைதியை பிடிக்க தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. கைதி தப்பிய பகுதிகளில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகள் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளன. வாகன சோதனை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

கைதி தப்பியதால், பணியில் கவனக்குறைவாக இருந்ததாக எஸ்.ஐ., அப்துல் முத்தலீப், ஏட்டு ரஞ்சித், ஆயுதப்படை போலீசார் தினேஷ், கார்த்திக் ஆகிய நான்கு பேரும் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டனர்.

‘சீரியல் போல் ஆகிவிட்டது’


* எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி: தேனியை தொடர்ந்து, கோவை மத்திய சிறையில் ஒரு கைதி தப்பி உள்ளார். அடுத்து, பாளையங்கோட்டையா, சேலமா என, கைதிகள், ‘இங்கி பிங்கி பாங்கி’ போட்டு தப்பி செல்லும் அளவுக்கு, முதல்வரின் ஆட்சி இருக்கிறது. தோல்வி பயத்தில் இடைத்தேர்தல் நடக்கும் தொகுதிகளுக்கு முதல்வர் ஓடுகிறார். மறுபுறம் கைதிகளோ, இது கையாலாகாத அரசு என தெரிந்து, சிறையில் இருந்து ஓட்டம் எடுக்கின்றனர். இனி பணியிடமாற்றம், சஸ்பெண்ட் செய்ய வேண்டும் என்றால், முதல்வர் தன்னைத் தானேதான் செய்துகொள்ள வேண்டும்.
* அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலர் பழனிசாமி: இதுவரை கேள்விப்படாத கொடுமையாக, சிறைக்கைதிகள் இந்த ஆட்சியில் தப்பித்து செல்வது, சின்னத்திரை ‘சீரியல்’ போல் தொடர்கதையாகி உள்ளது. வெற்றி ஆட்சி சாதனை மலரில், சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேடு, போதைப்பொருள் கடத்தல், விலைவாசி உயர்வு, மின்வெட்டு, கடன்கள் வரிசையில், இதையும் முக்கிய தலைப்பாக வைக்கலாம். அதிகாரிகள் முழு கவனத்துடன் பொறுப்புகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என அறிவுறுத்தும் முதல்வர் விஜய், தன் பணிகளை எப்போது மேற்கொள்ள போகிறார்?
* பா.ம.க., தலைவர் அன்புமணி: சிறையிலிருந்து கைதிகள் தப்பி ஓடும் நிகழ்வுகள் அண்மை காலமாக அதிகரித்து வருவது கவலையளிக்கிறது. சிறைக்காவலர்கள் அலட்சியமாக நடந்து கொண்டதே இதற்கு காரணம். தமிழக சிறைகளில் இருந்து கைதிகள் தப்பி ஓடுவதை தடுக்க, பாதுகாப்பை வலுப்படுத்துவது உள்ளிட்ட கடுமையான நடவடிக்கைகளை, தமிழக அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும்.



தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us