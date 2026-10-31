தப்பிய வழக்கில் கைதான கைதி மீண்டும் ‘எஸ்கேப்’: எஸ்.ஐ., உட்பட 4 போலீசார் ‘சஸ்பெண்ட்’
தப்பிய வழக்கில் கைதான கைதி மீண்டும் ‘எஸ்கேப்’: எஸ்.ஐ., உட்பட 4 போலீசார் ‘சஸ்பெண்ட்’
UPDATED : அக் 31, 2026 07:26 PM
ADDED : அக் 31, 2026 07:24 PM
கோவை: தப்பி ஓடிய வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட கைதி ராகவன், 25, என்பவரை, சிறையில் அடைக்க அழைத்து சென்ற போது மீண்டும் தப்பி ஓடினார். கவனக்குறைவாக செயல்பட்டதாக எஸ்.ஐ., உட்பட நான்கு போலீசார், ‘சஸ்பெண்ட்’ செய்யப்பட்டனர்.
ஈரோடு மாவட்டம், பவானிசாகரை சேர்ந்த ராகவன் மீது அடிதடி, திருட்டு உள்ளிட்ட வழக்குகள் உள்ளன. கர்நாடகா மாநிலத்தில் திருட்டு முயற்சியில் ஈடுபட்ட போது, அம்மாநில போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார்.
அவரை இரண்டு மாதங்களுக்கு முன் வழக்கு ஒன்றுக்காக கர்நாடக போலீசார், கோவை அழைத்து வந்தனர். அப்போது, கோவை மாவட்டம், அன்னுார் அருகே போலீஸ் பிடியில் இருந்து தப்பினார். கர்நாடக போலீசார் அளித்த புகாரில், அன்னுார் போலீசார் வழக்கு பதிந்து ராகவனை தேடி வந்தனர்.
நேற்று முன்தினம் இரவு, அன்னுார் போலீசார் அவரை கைது செய்தனர். எஸ்.ஐ., அப்துல் முத்தலீப் மற்றும் மூன்று போலீசார் ராகவனை கோவை ஜே.எம்.2 கோர்ட் நீதிபதியிடம் ஆஜர்படுத்தி, சிறையில் அடைக்க மத்திய சிறைக்கு நள்ளிரவு, 1:00 மணிக்கு அழைத்து வந்தனர்.
சிறை வாசலுக்கு நடந்து சென்ற போது, போலீசாரை தள்ளிவிட்ட ராகவன் அங்கிருந்து தப்பினார். அன்னுார் போலீசார் புகாரில், ரேஸ்கோர்ஸ் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
தப்பிய கைதியை பிடிக்க தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. கைதி தப்பிய பகுதிகளில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகள் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளன. வாகன சோதனை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
கைதி தப்பியதால், பணியில் கவனக்குறைவாக இருந்ததாக எஸ்.ஐ., அப்துல் முத்தலீப், ஏட்டு ரஞ்சித், ஆயுதப்படை போலீசார் தினேஷ், கார்த்திக் ஆகிய நான்கு பேரும் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டனர்.