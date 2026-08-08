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/செய்திகள்/தமிழகம்/﻿'சட்டசபையில் தனி அணியாக செயல்படுங்கள்': அதிமுக அதிருப்தியாளர்களுக்கு தவெக வலை?

﻿'சட்டசபையில் தனி அணியாக செயல்படுங்கள்': அதிமுக அதிருப்தியாளர்களுக்கு தவெக வலை?

﻿'சட்டசபையில் தனி அணியாக செயல்படுங்கள்': அதிமுக அதிருப்தியாளர்களுக்கு தவெக வலை?

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UPDATED : ஆக 08, 2026 01:40 AM

ADDED : ஆக 08, 2026 01:38 AM

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UPDATED : ஆக 08, 2026 01:40 AM ADDED : ஆக 08, 2026 01:38 AM

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- நமது நிருபர் -

சட்டசபையில் தனி அணியாக செயல்படும் வகையில், எம்.எல்.ஏ.,க்கள் பலத்தை அதிகரிக்குமாறு, அ.தி.மு.க., அதிருப்தி அணியை சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர்களிடம், த.வெ.க., தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

த.வெ.க., அரசு பொறுப்பேற்றதும், சட்டசபையில் நடந்த நம்பிக்கை ஓட்டெடுப்பின்போது, த.வெ.க.,வுக்கு ஆதரவாக ஓட்டளித்த, அ.தி.மு.க., அதிருப்தி அணியினர், தற்போது வரை, அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலர் பழனிசாமியுடன் சமரசமாகவில்லை.

முன்னாள் அமைச்சர்கள் வேலுமணி, சண்முகம், விஸ்வநாதன், அன்பழகன் உள்ளிட்டோர், தனி அணியாக தொடர்கின்றனர். வேலுமணி தலைமையிலான அ.தி.மு.க., - எம்.எல்.ஏ.,க்கள் சிலர், கடந்த 6ம் தேதி, த.வெ.க., பொதுச்செயலரும் அமைச்சருமான ஆனந்தை சந்தித்தனர். பின், த.வெ.க., மேலிட முக்கிய நிர்வாகிகளையும் சந்தித்து பேசியுள்ளனர்.

இது குறித்து, அ.தி.மு.க., அதிருப்தி அணியினர் கூறியதாவது: த.வெ.க., அரசுக்கு ஆதரவாக ஓட்டளித்தால், அமைச்சர் மற்றும் வாரிய தலைவர் பதவிகளை தருவதாக, முதல்வர் விஜய் மற்றும் த.வெ.க., தரப்பில் உறுதி அளித்தனர். ஆனால், நம்பிக்கை ஓட்டெடுப்பில் வென்ற பின், வாக்குறுதிப்படி, த.வெ.க., நடந்து கொள்ளவில்லை.

எங்கள் தரப்பில் இருந்த ஆறு எம்.எல்.ஏ.,க்களை, த.வெ.க., பக்கம் இழுத்துக் கொண்டனர். இதனால், எங்கள் தரப்பு பலவீனமாகி, எம்.எல்.ஏ., பதவியை காப்பாற்ற, பழனிசாமிக்கு கடிதம் கொடுத்தோம். தற்போது, த.வெ.க., கூட்டணிக்குள் பிரச்னைகள் வெடித் துள்ளன.

காங்கிரஸ் மற் றும் கம்யூனிஸ்ட்டுகளின் ஆதரவோடு ஆட்சி நடத்துவதை, த.வெ.க., விரும்பவில்லை. சட்டசபையில், கடந்த மே மாதம், நம்பிக்கை ஓட்டெடுப்பு நடந்த நிலையில், ஆறு மாதம் கழித்து, அடுத்த நம்பிக்கை ஓட்டெடுப்பு நடத்த முடியும். அதற்கான, தீர்மானத்தை, எதிர்க்கட்சிகள் கூட கொண்டு வரலாம்.

அதை சுட்டிக்காட்டி, முதல்வர் விஜய்க்கு, கூட்டணி கட்சிகள் நெருக்கடி கொடுக்கின்றன. மேலும், காங்கிரசுடன் உறவு வைத்து, பா.ஜ.,வை பகைத்துக் கொள்ளவும் விஜய் விரும்பவில்லை. இதற்கு நிவாரணியாக, அ.தி.மு.க., இருக்கும் என விஜய் நம்புகிறார். ஆனால், பழனிசாமி உடன்பட மாட்டார். எனவே, முன்னாள் அமைச்சர்களிடம் பேச்சு நடந்துள்ளது.

அதன்படி, 'கட்சி தாவல் தடை சட்டம் பாயாத அளவுக்கு, எம்.எல்.ஏ.,க்கள் அணியை உருவாக்குங்கள். எம்.எல்.ஏ.,க்கள் பலம் வந்தால், கட்சியையும் கைப்பற்றி விடலாம். இதற்கான உதவிகளை, ஆளும் அரசாக செய்ய தயார்.

ஆனால், நீங்கள் பலமானால் தான் எங்களால் உதவி செய்ய முடியும்' என, அதிருப்தி அணியினருக்கு, த.வெ.க., மேலிடம் வலை விரித்துள்ளது. இதையடுத்து, அ.தி.மு.க., - எம்.எல்.ஏ.,க்களிடம் வேலுமணி தரப்பினர் மீண்டும் பேச்சு நடத்தி வருகின்றனர். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

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