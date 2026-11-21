‘வெண்ணைமலையில் கலவரத்தை துாண்ட திட்டமிடுவோர் மீது நடவடிக்கை தேவை’: தலைமை, உள்துறை செயலர்களுக்கு கடிதம்
‘வெண்ணைமலையில் கலவரத்தை துாண்ட திட்டமிடுவோர் மீது நடவடிக்கை தேவை’: தலைமை, உள்துறை செயலர்களுக்கு கடிதம்
UPDATED : நவ 21, 2026 09:18 PM
ADDED : நவ 21, 2026 09:16 PM
கரூர்: ‘வரும் 26-ம் தேதி, கரூர் அருகே வெண்ணைமலை பாலசுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் போது, கலவரத்தை துாண்ட திட்டமிடுபவர்கள் மீது, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ என, திருத்தொண்டர் சபை நிறுவனர் ராதாகிருஷ்ணன், தமிழக அரசின் தலைமை செயலர் சாய்குமார், உள்துறை செயலர் கார்த்திக் ஆகியோருக்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளார்.
அதில், அவர் கூறியிருப்பதாவது:
கரூர் அருகே, வெண்ணைமலை பாலசுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் சொத்துக்கள் மீட்பு தொடர்பாக, சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் தொடரப்பட்ட நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு வரும், 27-ம் தேதி விசாரணைக்கு வருகிறது.
இதற்கு ஒரு நாள் முன்னதாக, 26-ம் தேதி ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில், கோவில் சொத்துக்களை சட்டவிரோதமாக விற்பனை செய்து, ஆதாயம் அடைந்து வருபவர்கள், மறியல், முற்றுகை போராட்டம், தீக்குளிப்பு போன்ற செயல்களை துாண்டிவிட்டு கலவரத்தை ஏற்படுத்தவும், அப்பாவி மக்களின் உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் நிகழ்த்தவும் சதித்திட்டம் தீட்டி வருவதாக தெரிகிறது.
கடந்த ஆண்டு: ம் தேதி கோவில் அலுவலக வளாகத்தில், போலீஸ் பாதுகாப்பு இருந்தபோதே, என் மீது கற்கள் வீசப்பட்ட சம்பவத்தில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.
எனவே, அசம்பாவிதங்களை தடுக்க மத்திய மண்டல ஐ.ஜி., தலைமையில், வெண்ணைமலை கோவிலை சுற்றி பாதுகாப்பு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். கலவரத்தை துாண்ட திட்டமிடுபவர்கள் மீது, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.