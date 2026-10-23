ஆபாசமாக யார் பேசினாலும் நடவடிக்கை அமைச்சர் ரமேஷ் திட்டவட்டம்
ஆபாசமாக யார் பேசினாலும் நடவடிக்கை அமைச்சர் ரமேஷ் திட்டவட்டம்
ADDED : அக் 23, 2026 07:11 PM
சென்னை: ‘‘விமர்சனங்களுக்கு பதில் சொல்லத் தயார். ஆனால், ஆபாசமாக யார் பேசினாலும் நடவடிக்கை தொடரும்,’’ என, அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் கூறினார்.
சென்னை திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி சுவாமி கோவிலில், பிரசாதம் தயாரித்து பக்தர்களுக்கு வழங்கும் புதிய திட்டத்தை, ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் இன்று (அக்.,23) தொடங்கி வைத்தார். அப்போது, அவர் அளித்த பேட்டி:
தமிழகம் முழுதும், 35க்கும் அதிகமான கோவில்களில், அங்கேயே பிரசாதங்கள் தயாரித்து விற்கப்படுகின்றன. இதுவரை ஒப்பந்த அடிப்படையில் பிரசாதங்கள் தயாரிக்கப்பட்டன. அவை தரமானதாக இல்லை என, புகார்கள் வந்த நிலையில், இத்திட்டத்தை கொண்டு வந்துள்ளோம். இதற்கான சாத்தியக்கூறு உள்ள கோவில்களில் மட்டும், இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
மழையை பொறுத்த வரை, எந்தெந்த கோவில்கள் பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் என, தமிழகம் முழுதும் அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் வாயிலாக, ‘சர்வே’ எடுத்து வருகிறோம். முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, மழைநீர் வந்தால், எப்படி வெளியேற்ற வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தி உள்ளோம். முன்பை விட துரிதமாக ஊடகங்களில் வெளிவரக்கூடிய, மக்கள் சொல்லக்கூடிய புகார்களுக்கு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கிறோம்.
விமர்சனம் செய்வோரை, நாங்கள் ஒரு போதும் கைது செய்வது கிடையாது; ஆபாசமாகவும், அவதுாறாகவும், மரியாதை இல்லாமலும், முதல்வரை தரக்குறைவாக பேசுவோர் மீது, கைது நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. விமர்சனத்துக்கு தமிழக வெற்றிக் கழகம் அஞ்சாது. பதில் சொல்ல நாங்கள் எல்லோரும் தயாராக இருக்கிறோம். சட்டசபையில், 50 ஆண்டு கால கட்சியின், அனைத்து கேள்விகளுக்கும் பதில் சொல்லி இருக்கிறோம்.
விமர்சனத்துக்கு பதில் சொல்வதில், எந்தவித பிரச்னையும் எங்களுக்கு கிடையாது. ஆனால், ஆபாசமாக, அவதூறாக பேசினால் கண்டிப்பாக நடவடிக்கை எடுப்போம்.
இவ்வாறு அமைச்சர் ரமேஷ் கூறினார்.