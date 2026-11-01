இலவசமாக தீபாவளி ஸ்வீட்ஸ் கேட்டால் நடவடிக்கை பாயும்: உணவு பாதுகாப்பு துறை கமிஷனர் எச்சரிக்கை
இலவசமாக தீபாவளி ஸ்வீட்ஸ் கேட்டால் நடவடிக்கை பாயும்: உணவு பாதுகாப்பு துறை கமிஷனர் எச்சரிக்கை
UPDATED : நவ 01, 2026 07:07 PM
ADDED : நவ 01, 2026 07:07 PM
கோவை: ‘பண்டிகைக்காலங்களில் இலவசமாக ஸ்வீட் செய்து தருமாறு, பேக்கரி உரிமையாளர்களை வலியுறுத்துவதாக புகார் எழுந்தால், கட்டாயம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்’ என, உணவு பாதுகாப்பு துறை கமிஷனர் லால்வேனா எச்சரித்துள்ளார்.
தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி, மொத்த, சில்லறை விற்பனையில் பேக்கரி, உணவு தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் இனிப்பு, கார வகைகளை தயாரித்து விற்பது வழக்கம். இவை தவிர, சில கேட்டரிங் நிறுவனங்களும், ஆர்டர் எடுத்து உணவு தயாரிக்கின்றன.
இங்கு உணவு கலப்படம், தரம் குறித்து ஆய்வு செய்ய செல்லும் அதிகாரிகள், கிலோ கணக்கில் இனிப்பு, காரங்களை இலவசமாக செய்து தருமாறு கூறுவதாக புகார்கள் எழுந்துள்ளன.
இதுகுறித்து, ‘தினமலர்’ நாளிதழ் டீக்கடை பெஞ்ச் பகுதியில், ‘10 ஆயிரம் கிலோ இலவச ஸ்வீட்ஸ் செய்து தருமாறு அதிகாரிகள் கேட்பதாக’, செய்தி வெளியானது. இதைத்தொடர்ந்து, உணவு பாதுகாப்பு துறை கமிஷனர் லால்வேனா மாவட்ட உணவு பாதுகாப்பு நியமன அலுவலர்களுக்கு நேற்று காலை, அவசர உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.
இதில், பண்டிகை காலங்களில் இதுபோன்ற செயல்பாடுகளால், துறை மீதான நன்மதிப்பு கெடுகிறது. மேலும், இலவச ஸ்வீட்ஸ் செய்து தருமாறு அணுகுவதாக, புகார்கள் உறுதியாகும் பட்சத்தில், கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இதை மாவட்ட உணவு பாதுகாப்பு நியமன அலுவலர்கள் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.