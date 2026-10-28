ஐரோப்பிய செங்கால் நாரைகள் முகாம் பண்ணவாடியில் ஆர்வலர்கள் ஆச்சரியம்
ஐரோப்பிய செங்கால் நாரைகள் முகாம் பண்ணவாடியில் ஆர்வலர்கள் ஆச்சரியம்
UPDATED : அக் 28, 2026 09:17 PM
ADDED : அக் 28, 2026 09:15 PM
மேட்டூர்: மேட்டூர் அணை பண்ணவாடி பரிசல்துறைக்கு, ஐரோப்பிய செங்கால்நாரை, பனங்காடை உள்ளிட்டவை வலசை வந்து முகாமிட்டதால், பறவை ஆர்வலர்கள் ஆச்சரியம் அடைந்தனர்.
இதுகுறித்து, சிறகுகள், இயற்கை ஆராய்ச்சி கழக நிர்வாகிகள் ஷாஜான், செந்தில்குமார், விவியன் ரிச்சர்ட்ஸ் கூறியதாவது:
ஐரோப்பாவில் நிலவும் கடும் குளிராலும், உணவுக்காகவும் மித வெப்ப மண்டல நாடுகளை நோக்கி, ஐரோப்பிய செங்கால் நாரைகள் வலசை செல்கின்றன. அதன் கால்கள், அலகுகள் செந்நிறமாக உள்ளதால், செங்கால் நாரைகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. பண்ணவாடி பரிசல் துறைக்கு, 3 செங்கால் நாரைகள் வலசை வந்து முகாமிட்டுள்ளன. இதை, கடந்த, 25ல் பதிவு செய்துள்ளோம்.
தமிழகத்தில் பண்ணவாடி உட்பட, 3 இடங்களில் மட்டும் செங்கால் நாரைகள் பதிவாகியுள்ளன. அரிய வகை பறவைகளில் ஒன்றான, இந்த நாரைகள், 2018ல் வலசை வந்தது பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. 7 ஆண்டுகளுக்கு பின் பண்ணவாடியில் முகாமிட்டுள்ளன. மேலும் ஐரோப்பிய பனங்காடை – 9, மீசை ஆலா – 300, மூன்று வகையான பூனை பருந்து, பண்ணவாடிக்கு வலசை வந்து முகாமிட்டுள்ளது ஆச்சரியம் அளிக்கிறது. பண்ணவாடி பரிசல்துறை ஆரோக்ய உயிர்சூழலை கொண்டது என்பதால், பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியாக அறிவிக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.