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சென்னையில் வீட்டின் குவிந்த ரசிகர்களுக்கு நடிகர் ரஜினி தீபாவளி வாழ்த்து

சென்னையில் வீட்டின் குவிந்த ரசிகர்களுக்கு நடிகர் ரஜினி தீபாவளி வாழ்த்து

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ADDED : நவ 08, 2026 09:18 AM

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5

ADDED : நவ 08, 2026 09:18 AM

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சென்னை: நாடு முழுதும் இன்று தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. சென்னை போயஸ் கார்டனில் வசித்து வரும் நடிகர் ரஜினியைக் காண, அவரது வீட்டு முன்பு ரசிகர்கள் திரண்டிருந்தனர்.

காலையிலேயே வீட்டின் முன்பு குவிந்த ரசிகர்களை வீட்டின் வெளியே வந்து ரஜினி சந்தித்தார். அப்போது, கையெடுத்து கும்பிட்டபடி, அவர்களுக்கு தீபாவளி வாழ்த்து தெரிவித்தார். கொட்டும் மழையிலும் காத்திருந்து ரஜினியிடம் ரசிகர்கள் வாழ்த்து பெற்றனர்.

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