வீட்டின் முன் குவிந்த ரசிகர்களுக்கு நடிகர் ரஜினி வாழ்த்து
வீட்டின் முன் குவிந்த ரசிகர்களுக்கு நடிகர் ரஜினி வாழ்த்து
ADDED : நவ 08, 2026 06:03 PM
ADDED : நவ 08, 2026 06:03 PM
சென்னை: தீபாவளி பண்டிகையான நேற்று, சென்னை போயஸ்கார்டனில் உள்ள தன் வீட்டின் முன் கூடியிருந்த ரசிகர்களுக்கு நடிகர் ரஜினி வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
நடிகர் ரஜினி நடித்த, ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் சமீபத்தில் வெளியாகி வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. ரஜினிக்கு இரண்டு தலைமுறை ரசிகர்கள் உள்ளனர். தீபாவளி பண்டிகையான இன்று (நவ.,8) காலை, சென்னை போயஸ்கார்டனில் உள்ள ரஜினி வீட்டின் முன், ஏராளமான ரசிகர்கள் குவிந்தனர். வெளியூரில் இருந்து வந்திருந்த ரசிகர்கள், தங்கள் குழந்தைகளையும் அழைத்து வந்திருந்தனர்.
இன்று காலை முதல் சாரல் மழை பெய்தது. அந்த மழையையும் பொருட்படுத்தாமல் குடைபிடித்தபடி, ரஜினியை காண, அவரது வீட்டின் முன் ரசிகர்கள் காத்திருந்தனர்.
அப்போது, பட்டு வேட்டி சட்டை அணிந்து வந்த ரஜினி, தன் வீட்டின் முன் குவிந்திருந்த ரசிர்களை பார்த்து கைஅசைத்தார். அவர்களுக்கு பறக்கும் முத்தங்களை கொடுத்து அன்பை வெளிப்படுத்தினார்; தீபாவளி வாழ்த்தும் தெரிவித்தார்.