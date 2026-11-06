நடிகர் சூர்யாவின் ‘சீன்’ படத்தை இணையத்தில் வெளியிட தடை
நடிகர் சூர்யாவின் ‘சீன்’ படத்தை இணையத்தில் வெளியிட தடை
ADDED : நவ 06, 2026 12:31 AM
சென்னை: நடிகர் சூர்யாவின் நடிப்பில் இன்று வெளியாகும், ‘சீன்’ படத்தை, சட்ட விரோதமாக இணையதளங்களில் வெளியிட, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளது.
ஜீத்து மாதவன் இயக்கத்தில் சூர்யா, நஸ்ரியா, நஸ்லின் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள, ‘சீன்’ திரைப்படம், உலகம் முழுதும் இன்று வெளியாகிறது. இந்நிலையில், ‘சீன்’ படத்தை சட்ட விரோதமாக இணையதளங்கள் மற்றும், ‘டிஜிட்டல்’ தளங்களில் வெளியிட தடை கோரி, தயாரிப்பு நிறுவனமான, ‘ழகரம் ஸ்டுடியோஸ்’ நிறுவனம் சார்பில், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த மனு, நீதிபதி பி.பி.பாலாஜி முன், விசாரணைக்கு வந்தது. தயாரிப்பாளர் தரப்பில் வழக்கறிஞர் விஜயன் சுப்பிரமணியன் ஆஜராகி, ‘‘இணையதளங்களில் வெளியிடப்படுவது மட்டுமின்றி, காட்சிகளை பதிவு செய்து வீடியோ கிளிப்புகள் மற்றும் பாடல் காட்சிகளை இணையதளங்களில் வெளியிடவும் தடை விதிக்க வேண்டும்,’’ என்றார்.
அதை ஏற்ற நீதிபதி, ‘சீன்’ படத்தை, சட்டவிரோதமாக இணையதளங்களில் வெளியிடவும், படத்தின் காட்சிகள் மற்றும் பாடல்களை பதிவு செய்து, சமூக ஊடகங்களில் வெளியிடவும் தடை விதித்து உத்தரவிட்டார்.