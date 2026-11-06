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ஆத்துார்: சேலம் மாவட்டம், ஆத்துார் அருகே முட்டலில் உள்ள ஆனைவாரி நீர்வீழ்ச்சிக்கு, நவ., 4ல் அதிகளவில் மழைநீர் வந்தது. குறிப்பாக செந்நிறத்தில் ஆர்ப்பரித்து கொட்டியது. இரு நாட்களாக சுற்றுலா பயணியர் குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டது. தற்போது தண்ணீர் வரத்து சீராக, சுற்றுலா பயணியருக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து ஆத்துார் வனச்சரகர் சந்தோஷ்குமார் கூறுகையில், ‘‘கல்வராயன்மலையில் மழை குறைந்ததால் ஆனைவாரிக்கு நீர்வரத்து சீராக உள்ளது. தீபாவளி விடுமுறையில் சுற்றுலா பயணியர் அதிகளவில் வருவர் என்பதால், தற்போது, 12 பேர் கண்காணிப்புக்கு உள்ள நிலையில், மேலும், 10 பேர் கூடுதலாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்,’’ என்றார்.
ஆனைவாரியில் பாதுகாப்புக்கு கூடுதல் வனத்துறையினர் நியமனம்
ஆனைவாரியில் பாதுகாப்புக்கு கூடுதல் வனத்துறையினர் நியமனம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:44 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:34 PM
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ஆத்துார்: சேலம் மாவட்டம், ஆத்துார் அருகே முட்டலில் உள்ள ஆனைவாரி நீர்வீழ்ச்சிக்கு, நவ., 4ல் அதிகளவில் மழைநீர் வந்தது. குறிப்பாக செந்நிறத்தில் ஆர்ப்பரித்து கொட்டியது. இரு நாட்களாக சுற்றுலா பயணியர் குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டது. தற்போது தண்ணீர் வரத்து சீராக, சுற்றுலா பயணியருக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து ஆத்துார் வனச்சரகர் சந்தோஷ்குமார் கூறுகையில், ‘‘கல்வராயன்மலையில் மழை குறைந்ததால் ஆனைவாரிக்கு நீர்வரத்து சீராக உள்ளது. தீபாவளி விடுமுறையில் சுற்றுலா பயணியர் அதிகளவில் வருவர் என்பதால், தற்போது, 12 பேர் கண்காணிப்புக்கு உள்ள நிலையில், மேலும், 10 பேர் கூடுதலாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்,’’ என்றார்.