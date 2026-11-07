பயிர்க்கடன் கணக்கில் பணம் பிடித்தம் விசாரணை நடத்த கூடுதல் செயலர் உத்தரவு
பயிர்க்கடன் கணக்கில் பணம் பிடித்தம் விசாரணை நடத்த கூடுதல் செயலர் உத்தரவு
UPDATED : நவ 07, 2026 06:09 PM
ADDED : நவ 07, 2026 06:06 PM
திருப்பூர்: விவசாயிகளின் பயிர்க்கடன் வங்கிக் கணக்கில் குறைந்தபட்சம், 1,000 இருப்பு வைத்திருக்க வேண்டும் என கட்டாயப்படுத்துவதாக எழுந்த புகார் குறித்து விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
கோவை மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கியின் கிளைகள் திருப்பூர் மாவட்டத்திலும் செயல்பட்டு வருகின்றன. இவற்றின் மூலம் வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களின் பண பரிவர்த்தனைகளும், விவசாயிகளுக்கான பயிர்க்கடன் வழங்கும் நடைமுறைகளும் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
இந்நிலையில், பயிர்க்கடனாக வழங்கப்படும் தொகையை விவசாயிகள் முழுமையாக பெற முடியாமல், வங்கி கணக்கில் குறைந்தபட்சம் 1,000 சேமிப்பாக வைத்திருக்க வேண்டும் என, வங்கி அலுவலர்கள் வலியுறுத்துவதாக புகார் எழுந்தது.
இதுதொடர்பாக, விவசாயிகள் புகார் அளித்தனர். நடைமுறையில் இல்லாத விதிமுறைகளை கட்டாயப்படுத்துவோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கூட்டுறவு துறை செயலருக்கும் கோரிக்கை விடுத்தனர்.
இதையடுத்து, கூட்டுறவுத்துறை கூடுதல் செயலர் சரவணகுமார், கூட்டுறவு சங்கங்களின் பதிவாளருக்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளார். அதில், புகார் குறித்து உரிய விதிகளின்படி விசாரணை நடத்தி, நடவடிக்கை எடுக்க அறிவுறுத்தியுள்ளார்.