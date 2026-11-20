UPDATED : நவ 20, 2026 09:19 PM
ADDED : நவ 20, 2026 09:16 PM
சென்னை: பூச்சி தொல்லை மற்றும் பயிர் பாதிப்புகள் தொடர்பாக, விவசாயிகளின் சந்தேகங்களுக்கு, நிபுணர்கள் நேரடியாக ஆலோசனை வழங்க, 'கிஸான் சாரதி 2.0' செயலி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
‘டிஜிட்டல் இந்தியா’ மற்றும் இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி கவுன்சில் இணைந்து, இந்த செயலியை வடிவமைத்துள்ளன. விவசாயிகள் வேளாண் தொடர்பான சந்தேகங்களுக்கு, வேளாண் அதிகாரிகளை சந்திக்க, நேரில் சென்று காத்திருக்காமல், 'கிஸான் சாரதி 2.0' செயலி வாயிலாக, நேரடியாக ஆலோசனை பெற முடியும்.
குறிப்பாக, பயிர் ஆரோக்கியம், பூச்சிகள் மேலாண்மை, பயிர் நோய்கள் தொடர்பான வழிகாட்டுதல்களை, நிபுணர்களிடம் இருந்து எளிதாக பெற முடியும். இதற்கான ஆலோசனை நேரத்தை, மொபைல் செயலி வழியாக எளிதாக முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம். டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம் வாயிலாக, விவசாயிகளை வேளாண் நிபுணர்களுடன் நேரடியாக இணைக்கும் நோக்கில், இந்த செயலி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.