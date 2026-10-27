குத்தகை விவசாயிகளுக்கும் பயிர் காப்பீடு வசதி வேளாண் துறை முயற்சி
குத்தகை விவசாயிகளுக்கும் பயிர் காப்பீடு வசதி வேளாண் துறை முயற்சி
UPDATED : அக் 27, 2026 07:29 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:26 PM
சென்னை: குத்தகை விவசாயிகளின் நிலங்களுக்கு பயிர் காப்பீடு செய்வது தொடர்பான முயற்சியில், வேளாண் துறையினர் இறங்கியுள்ளனர்.
தமிழகத்தில், 1.47 கோடி ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் உள்ளன. இவற்றில், 79.3 லட்சம் பேர் சாகுபடி செய்து வருகின்றனர். இதில், 93 சதவீதம் பேர் சிறு, குறு விவசாயிகள். அறநிலையத் துறை, ஆதீனங்கள், அறக்கட்டளைகளுக்கு சொந்தமான, 37 லட்சம் ஏக்கர் நிலங்களை குத்தகைக்கு எடுத்து, விவசாயிகள் விவசாயம் செய்து வருகின்றனர்.
குத்தகை விவசாயம் செய்யும் நிலங்களுக்கு வருவாய் துறையினர் சிட்டா, அடங்கல், பயிர் சாகுபடி சான்றிதழ்கள் வழங்குவது கிடையாது.
இதனால், குத்தகை நிலங்களை பயிர் காப்பீடு திட்டத்தின் கீழ் கொண்டு வர முடியாத நிலை நீடிக்கிறது.
பயிர் பாதிக்கும்போது இழப்பீடு பெற முடியாத நிலையும் உள்ளது. இந்நிலையில், குத்தகை விவசாயிகளுக்கு பயிர் காப்பீடு பெறுவதற்கான முயற்சிகளில், வேளாண் துறையினர் இறங்கியுள்ளனர்.
இதுதொடர்பாக, தமிழகத்தில் காப்பீடு செய்ய, மத்திய அரசால் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள காப்பீட்டு நிறுவனங்களிடம், வேளாண் துறை அதிகாரிகள் பேச்சு நடத்தி வருகின்றனர். இப்பிரச்னைக்கு விரைவில் தீர்வு காணப்படும் என வேளாண் துறை தரப்பில் கூறப்படுகிறது.