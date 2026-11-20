ADDED : நவ 20, 2026 11:15 PM
சென்னை: ‘வெளிப்படைத் தன்மையுடன், பயனாளிகளை தேர்வு செய்ய வேண்டும்’ என, வேளாண்துறை அதிகாரிகளுக்கு, துறை அமைச்சர் வினோத் அறிவுரை வழங்கினார்.
வேளாண்துறை வாயிலாக செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் திட்டங்கள் குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம், தலைமைச் செயலகத்தில், நேற்று (நவ.,19) நடந்தது. இதில் வேளாண்துறை செயலர் வெங்கடேஷ், இயக்குனர் முரளிதரன், தோட்டக்கலைத்துறை இயக்குனர் விஜயாராணி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
கூட்டத்தில், வேளாண் அமைச்சர் வினோத் பேசியதாவது:
மத்திய, மாநில அரசுகளின் திட்டங்களை விரைந்து செயல்படுத்தி, சாகுபடி பரப்பை அதிகரிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தரமான இடு பொருட்களை சீரான முறையில் வினியோகம் செய்ய வேண்டும்.
நடப்பு நிதியாண்டில், விவசாயிகள் மற்றும் விவசாயத் தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தும் வகையில், பல்வேறு அறிவிப்புகள், பட்ஜெட்டில் வெளியிடப்பட்டு உள்ளன.
இந்த திட்டங்களை திறம்பட செயல்படுத்த வேண்டும். திட்டங்கள் குறித்து, விவசாயிகளுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும். திட்டப் பயனாளிகளை தேர்வு செய்வதில் வெளிப்படைதன்மையை கடைபிடிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.