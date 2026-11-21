தண்டவாளங்களில் யானைகள் உயிரிழப்பை தடுக்க ஏஐ கேமராக்கள்; தமிழகத்தை பாராட்டிய ஐகோர்ட்
தண்டவாளங்களில் யானைகள் உயிரிழப்பை தடுக்க ஏஐ கேமராக்கள்; தமிழகத்தை பாராட்டிய ஐகோர்ட்
ADDED : நவ 21, 2026 04:04 PM
ADDED : நவ 21, 2026 04:04 PM
இதுபற்றிய விவரம் வருமாறு;
தமிழக கேரள எல்லை பகுதிகளில் தண்டவாளங்களை கடக்கும் யானைகள் ரயில் மோதி உயிரிழக்கும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன. இதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரி,சென்னை உயர்நீதி மன்றத்தில் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. இந்த வழக்குகள் நீதிபதிகள் சதிஷ்குமார், முத்துக்குமார் அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது.
விசாரணையின் போது கேரள அரசின் தரப்பில் மனு ஒன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது. மனுவில், மதுக்கரை, கஞ்சிக்கோடு இடையே ரயில் பாதைகளில் தண்டவாளங்களை யானைகள் கடக்க ஏதுவாக 3 சுரங்கப் பாதைகள் அமைக்க ரயில்வே ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
அதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரும் பணிகள் துவங்கி உள்ளன என்றும் கூறப்பட்டது. அனைத்தையும் கேட்ட நீதிபதிகள் தங்கள் உத்தரவில் கூறி உள்ளதாவது;
ரயில் மோதி யானைகள் பலியாவதை தடுக்க முதல்முறையாக ஏஐ தொழில் நுட்ப கேமராக்களை பயன்படுத்தி தமிழக அரசு வெற்றி கண்டுள்ளது. தமிழக அரசு அமைத்து உள்ளதை போல தண்டவாளங்களில் ஏஐ கேமராக்களை அமைக்க வேண்டும். 2 மாதங்களில் ரயில் தண்டவாளங்களில் ஏஐ கேமராக்களை கேரளா பொருத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டு, வழக்கு விசாரணையை 2027ம் ஆண்டு பிப்.5ம் தேதிக்கு ஒத்தி வைத்தனர்.