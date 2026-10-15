தமிழகத்தில் குதிரை பேரம் தொடர்கிறது: கவர்னரிடம் அ.தி.மு.க., புகார் மனு
தமிழகத்தில் குதிரை பேரம் தொடர்கிறது: கவர்னரிடம் அ.தி.மு.க., புகார் மனு
UPDATED : அக் 15, 2026 05:46 PM
ADDED : அக் 15, 2026 05:36 PM
சென்னை: த.வெ.க., அரசு குதிரை பேரம் நடத்துவதாக, கவர்னர் அர்லேகரிடம் அ.தி.மு.க., சார்பில் புகார் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
கவர்னர் ராஜேந்திர அர்லேகரை, சென்னை கிண்டியில் உள்ள கவர்னர் மாளிகையில், அ.தி.மு.க., சட்டசபை கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி, எம்.பி., தனபால் ஆகியோர் நேற்று சந்தித்து, அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலர் பழனிசாமி சார்பாக, த.வெ.க., அரசு மீது புகார் அளித்தனர்.
பின், அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி அளித்த பேட்டி:
தமிழகத்தில் நடக்கும் குதிரை பேரம் தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுக்குமாறு, கவர்னரிடம் மனு அளித்துள்ளோம். குதிரை பேரம் இன்னும் தொடர்வதற்கு, மூத்த அமைச்சரின் பேட்டி, த.வெ.க.,வினர் பேச்சுகளே சான்று. அவற்றை, கவர்னரிடம் ஆதாரமாக கொடுத்துள்ளோம்.
குதிரை பேரம் நடத்தும் த.வெ.க., அரசின் மீதும், துணை போகும் அமைச்சர்கள் மீதும், கவர்னர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ஏற்கனவே, கட்சி தாவிய ஆறு எம்.எல்.ஏ.,க்கள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பது குறித்தும், கவர்னரிடம் மீண்டும் மனு அளித்தோம். உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக, கவர்னர் உறுதியளித்தார்.
அ.தி.மு.க.,வுக்குள் எந்த பிரச்னையும் இல்லை. எம்.எல்.ஏ.,க்களின் கருத்துகளை கேட்கவும், அனைவரையும் அரவணைத்து செல்லவும் பழனிசாமி தயாராக இருக்கிறார். பொதுக்குழுவை உரிய நேரத்தில் கூட்டுவார். கட்சி நலனுக்காக எந்த தியாகமும் செய்ய பழனிசாமி தயார்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.