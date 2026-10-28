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சென்னை: அ.தி.மு.க., மாவட்டச் செயலர்கள் கூட்டம், வரும் நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி நடக்க உள்ளது.
இதுகுறித்து அ.தி.மு.க., வெளியிட்ட அறிக்கையில், ‘சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள கட்சி தலைமை அலுவலகத்தில், அ.தி.மு.க, பொதுச்செயலர் பழனிசாமி தலைமையில், வரும் நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி மாலை 3.30 மணிக்கு, மாவட்டச் செயலர்கள் கூட்டம் நடக்கிறது. இந்த கூட்டத்தில், அனைத்து மாவட்டச் செயலர்களும் தவறாமல் பங்கேற்க வேண்டும்’ என, தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நவ.1ல் அ.தி.மு.க., மா.செ.,க்கள் கூட்டம்
நவ.1ல் அ.தி.மு.க., மா.செ.,க்கள் கூட்டம்
UPDATED : அக் 28, 2026 07:57 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:54 PM
UPDATED : அக் 28, 2026 07:57 PM ADDED : அக் 28, 2026 07:54 PM
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சென்னை: அ.தி.மு.க., மாவட்டச் செயலர்கள் கூட்டம், வரும் நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி நடக்க உள்ளது.
இதுகுறித்து அ.தி.மு.க., வெளியிட்ட அறிக்கையில், ‘சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள கட்சி தலைமை அலுவலகத்தில், அ.தி.மு.க, பொதுச்செயலர் பழனிசாமி தலைமையில், வரும் நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி மாலை 3.30 மணிக்கு, மாவட்டச் செயலர்கள் கூட்டம் நடக்கிறது. இந்த கூட்டத்தில், அனைத்து மாவட்டச் செயலர்களும் தவறாமல் பங்கேற்க வேண்டும்’ என, தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.