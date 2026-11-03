அ.தி.மு.க., ‘மாஜி’ அமைச்சரின் உதவியாளர் மீது மோசடி வழக்கு
அ.தி.மு.க., ‘மாஜி’ அமைச்சரின் உதவியாளர் மீது மோசடி வழக்கு
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 11:06 PM
வாணியம்பாடி: அ.தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் நிலோபர் கபிலின் உதவியாளர் பிரகாசம், 52, மீது லஞ்ச ஒழிப்பு துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்.
திருப்பத்துார் மாவட்டம், வாணியம்பாடியை சேர்ந்தவர் பிரகாசம். அ.தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் நிலோபர் கபிலிடம் உதவியாளராக பணியாற்றி வந்தார். அப்போது, அரசு துறைகளில் வேலை வாங்கி தருவதாகவும், அரசு பணியில் இருப்பவர்களுக்கு இடமாறுதல் பெற்று தருவதாக கூறி, பல்வேறு பகுதியை சேர்ந்த, 68 பேரிடம், பல தவணைகளாக, 6 கோடியே, 30 லட்சம் ரூபாய் பெற்றார்.
பணம் கொடுத்து நீண்ட காலமாக அரசு வேலை, பணி மாறுதல் பெற்று தரவில்லை. பணம் கொடுத்தவர்கள், பணத்தை திருப்பி கேட்டபோது, உரிய பதில் கூறாததால், திருப்பத்துார் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசில், இதுவரை, 68 பேர், பிரகாசம் மீது புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.
புகாரின்படி, திருப்பத்துார் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார், பிரகாசம் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.