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﻿ மத்திய அமைச்சரிடம் அ.தி.மு.க., மனு

﻿ மத்திய அமைச்சரிடம் அ.தி.மு.க., மனு

ADDED : ஜூலை 25, 2026 01:54 AM

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ADDED : ஜூலை 25, 2026 01:54 AM

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சென்னை : 'இலங்கை கடற்படையால், சிறை பிடிக்கப்பட்ட மீனவர்களை விடுவிக்க வேண்டும்' என வலியுறுத்தி, அ.தி.மு.க., - எம்.பி., இன்பதுரை, வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கரிடம் மனு அளித்தார்.

அதில், அவர் கூறியிருப்பதாவது: எல்லை தாண்டி மீன் பிடித்ததாக, ராமேஸ்வரத்தை சேர்ந்த ஒன்பது மீனவர்கள், கடந்த 22ம் தேதி, இலங்கை கடற்படையினரால் சிறை பிடிக்கப்பட்டனர். அவர்களின் படகுகளும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

தமிழக மீனவர்கள், இலங்கை கடற்படையால் தொடர்ந்து கைது செய்யப்படுவது கவலை அளிக்கிறது.

எனவே, இலங்கை அரசுடன், துாதரக வழிமுறைகள் வாயிலாக பேச்சு நடத்தி, தமிழக மீனவர்களையும், அவர்களின் படகுகளையும், விரைவாக விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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