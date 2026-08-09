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சென்னை: அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலர் பழனிசாமி அறிக்கை:
விவசாயிகளின் பயிர் கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யாமல், த.வெ.க., அரசு வஞ்சித்து வருகிறது. மேகதாது அணை பிரச்னையில் மெத்தனம் காட்டுகிறது. எனவே, த.வெ.க., அரசை கண்டித்து, அ.தி.மு.க., சார்பில், வரும் 14ம் தேதி அனைத்து மாவட்ட தலைநகரங்களிலும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும். தஞ்சாவூர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் நான் பங்கேற்க உள்ளேன்.
இவ்வாறு கூறியுள்ளார்.
த.வெ.க., அரசை கண்டித்து அ.தி.மு.க., ஆர்ப்பாட்டம்
த.வெ.க., அரசை கண்டித்து அ.தி.மு.க., ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஆக 09, 2026 02:18 AM
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சென்னை: அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலர் பழனிசாமி அறிக்கை:
விவசாயிகளின் பயிர் கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யாமல், த.வெ.க., அரசு வஞ்சித்து வருகிறது. மேகதாது அணை பிரச்னையில் மெத்தனம் காட்டுகிறது. எனவே, த.வெ.க., அரசை கண்டித்து, அ.தி.மு.க., சார்பில், வரும் 14ம் தேதி அனைத்து மாவட்ட தலைநகரங்களிலும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும். தஞ்சாவூர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் நான் பங்கேற்க உள்ளேன்.
இவ்வாறு கூறியுள்ளார்.