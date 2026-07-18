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/செய்திகள்/தமிழகம்/த.வெ.க.,வினர் மீது நடவடிக்கை எடுங்க: டி.ஜி.பி.,யிடம் அதிமுக வலியுறுத்தல்

த.வெ.க.,வினர் மீது நடவடிக்கை எடுங்க: டி.ஜி.பி.,யிடம் அதிமுக வலியுறுத்தல்

த.வெ.க.,வினர் மீது நடவடிக்கை எடுங்க: டி.ஜி.பி.,யிடம் அதிமுக வலியுறுத்தல்

ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:30 AM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:30 AM

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சென்னை: “குதிரை பேரத்திற்கு பின்னணியில் இருக்கும் முதல்வர் விஜய் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,'' என, அ.தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி கூறினார்.

சட்டசபை அ.தி.மு.க., கொறடாவான அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி மற்றும் அக்கட்சி எம்.பி., இன்பதுரை ஆகியோர், டி.ஜி.பி., அலுவலகத்தில் நேற்று இது தொடர்பாக புகார் மனு அளித்தனர்.

அதில் கூறப்பட்டு உள்ளதாவது: எங்கள் கட்சியைச் சேர்ந்த எம்.எல்.ஏ.,க்கள், தலைமை செயலகத்தில், சபாநாயகர் பிரபாகரை காலை 11:00 மணிக்கு சந்தித்து, ராஜினாமா கடிதம் கொடுத்தனர்.

உடனே, காலை 11:15 மணிக்கு, தலைமை செயலகத்திலேயே அமைச்சர் ஒருவரின் அறையிலேயே, அவர்களுக்கு த.வெ.க., உறுப்பினர் அட்டைகள் வழங்கப்பட்டன.

அதன் பின்னர், எங்கள் கட்சியின் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் அளித்த ராஜினாமாவை ஏற்றுக் கொள்வதாக சபாநாயகர் அறிவித்தார்.

இது, ஜனநாயகத்திற்கு முரணானது. குதிரை பேரத்தில் ஈடுபடும் த.வெ.க.,வினர் மீது, சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

இதை வலியுறுத்தி, கடந்த மே 30ல், லஞ்ச ஒழிப்பு துறை இயக்குநர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்தோம்; நடவடிக்கை இல்லை. இதனால், டி.ஜி.பி., அலுவலகத்தில் மனு அளிக்கிறோம். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி கூறுகையில், “எங்கள் கட்சி எம்.எல்.ஏ.,க்கள் ஆறு பேரை, குதிரை பேரம் நடத்தி, விலைக்கு வாங்கியதன் பின்னணியில் முதல்வர் விஜய் உள்ளார். அவர் மீதும், குதிரை பேரத்தில் ஈடுபட்ட த.வெ.க.,வினர் மீதும், சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,” என்றார்.

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