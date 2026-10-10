அ.தி.மு.க., பேச்சாளர்கள் பட்டியலில் வேலுமணி ‘ஓகே’; சண்முகத்துக்கு ‘நோ’
அ.தி.மு.க., பேச்சாளர்கள் பட்டியலில் வேலுமணி ‘ஓகே’; சண்முகத்துக்கு ‘நோ’
UPDATED : அக் 10, 2026 11:18 PM
ADDED : அக் 10, 2026 09:37 PM
சென்னை: அ.தி.மு.க., 55வது ஆண்டு தொடக்க விழா பொதுக்கூட்ட பேச்சாளர்கள் பட்டியலில், முன்னாள் அமைச்சர் வேலுமணி பெயர் இடம் பெற்றுள்ளது; முன்னாள் அமைச்சர் சண்முகத்தின் பெயர் இடம் பெறவில்லை.
வரும் 17ம் தேதி, 55வது ஆண்டில், அ.தி.மு.க., அடியெடுத்து வைக்கிறது. இதையொட்டி, தமிழகம், புதுச்சேரி, ஆந்திராவில், வரும் 17, 22, 23 ஆகிய நாட்களில் பொதுக்கூட்டங்கள் நடத்தப்படுவதாக, அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலர் பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார்.
பொதுக்கூட்டங்கள் நடக்கும் இடங்கள், பங்கேற்று உரையாற்றுபவர்கள் பெயர் பட்டியலையும் வெளியிட்டார். இந்த பட்டியலில், பழனிசாமிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, த.வெ.க.,வுக்கு ஆதரவு நிலைப்பாட்டில் இருந்த, முன்னாள் அமைச்சர்கள் நத்தம் விஸ்வநாதன், வேலுமணி, தங்கமணி, அன்பழகன், காமராஜ் ஆகியோருக்கு இடம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அதேநேரம், முன்னாள் அமைச்சர் சண்முகத்துக்கு இடம் மறுக்கப்பட்டுள்ளது. விழுப்புரம் மாவட்டத்தில், முன்னாள் அமைச்சர் சின்னையா, துரை.திருஞானம் உள்ளிட்டோரின் பெயர்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. இது, சண்முகம் ஆதரவாளர்களிடையே கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.