சுங்கத்துறையின் ‘அதிதி’ செயலியில் கோளாறு பதிவேற்ற முடியாமல் விமான பயணியர் தவிப்பு
சுங்கத்துறையின் ‘அதிதி’ செயலியில் கோளாறு பதிவேற்ற முடியாமல் விமான பயணியர் தவிப்பு
UPDATED : நவ 16, 2026 07:27 PM
ADDED : நவ 16, 2026 07:25 PM
சென்னை: வெளிநாடுகளில் இருந்து வரும் பயணியர், தங்கள் உடைமைகள் குறித்த விபரங்களை பதிவேற்றம் செய்வதற்காக உருவாக்கப்பட்ட, ‘அதிதி’ செயலியில், அடிக்கடி தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்படுவதால், பயணியர் நீண்ட நேரம் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
மத்திய மறைமுக வரிகள் மற்றும் சுங்க வாரியத்தால், ‘அதிதி’ செயலி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இந்த செயலி வாயிலாக, வெளிநாடுகளில் இருந்து வருவோர், தாங்கள் கொண்டு வரும் பணம் மற்றும் சுங்க வரிக்கு உட்பட்ட பொருட்கள் குறித்த விபரங்களை, முன்கூட்டியே ‘ஆன்லைனில்’ பதிவு செய்ய வேண்டும்.
ஆனால், சென்னை, திருச்சி, கோவை விமான நிலையத்திற்கு வந்தடையும் பயணியர், ‘அதிதி’ செயலி மற்றும் இணையதளத்தில் தங்கள் விபரங்களை பதிவேற்றம் செய்ய முயலும் போது, சர்வர் முடக்கம் மற்றும் ஓ.டி.பி வராதது போன்ற தொழில்நுட்ப சிக்கல்கள் ஏற்படுகின்றன. இதனால் சுங்கத்துறை கவுன்டர்கள் முன், நீண்ட வரிசையில் மணிக்கணக்கில் பயணியர் காத்திருக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து, பாதிக்கப்பட்ட பயணியர் கூறியதாவது:
சிங்கப்பூரில் இருந்து சென்னை விமான நிலையம் வந்தடைந்தோம். சுங்கத்துறை விதிகளின்படி ‘அதிதி’ செயலியில் விபரங்களை பதிவு செய்ய முயன்றபோது, செயலி சரியாக இயங்கவில்லை. விமான நிலைய ‘வை பை’ மற்றும் மொபைல் இணையதளம் வாயிலாக, பல முறை முயற்சி செய்தும் பதிவேற்றம் ஆகவில்லை.
இது குறித்து, சுங்கத்துறை அதிகாரிகளிடம் தெரிவித்தபோது, ‘ஆன்லைனில்’ பதிவு செய்தால் மட்டுமே அனுமதிக்க முடியும் எனக் கூறி, எங்களை நீண்ட நேரம் காக்க வைத்தனர். தொழில்நுட்ப கோளாறு இருக்கும் நேரங்களில், பழைய நடைமுறைப்படி படிவங்களை வழங்கி, பயணியரை விரைவாக அனுப்ப, சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் மாற்று ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.