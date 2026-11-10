அகல் விளக்கு பதிப்பக நூல்கள் : நெல்லை, தென்காசியில் பறிமுதல்
அகல் விளக்கு பதிப்பக நூல்கள் : நெல்லை, தென்காசியில் பறிமுதல்
ADDED : நவ 10, 2026 08:52 PM
ADDED : நவ 10, 2026 08:52 PM
திருநெல்வேலி:
கோவையில் ஈ.வெ.ரா., பெயரில் அமைக்கப்பட்ட அறிவுலகம் நுாலகத்தில், போலி எழுத்தாளர்கள் பெயரில் தயார் செய்யப்பட்ட போலியான நுால்கள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. அகல் விளக்கு, பீனிக்ஸ் என்ற இரு பதிப்பகங்களில் இருந்து இப்படி போலி நுால்கள் கொள்முதல் செய்யபப்பட்டன. தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து நூலகங்களிலும் இந்த பதிப்பகங்களில் இருந்து கொள்முதல் செய்யப்பட்ட புத்தகங்கள் குறித்து ஆய்வு நடத்தப்படுகிறது.
திருநெல்வேலி, தென்காசி மாவட்ட மைய நூலகங்களில் இருந்து இப்புத்தகங்கள் அகற்றப்பட்டு தனி அறைகளில் வைக்கப்பட்டன. மாவட்ட மைய நூலகங்களில் இருந்து கிளை நூலகங்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட புத்தகங்களையும் திரும்ப பெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. எந்தெந்த தலைப்புகளில் எத்தனை புத்தகங்கள் அதன் மதிப்பு குறித்தும் கணக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் ஆய்வுக்கு வர உள்ளதாகவும் அவர்களிடம் மாவட்ட வாரியாக அகல்விளக்கு உள்ளிட்ட பதிப்பகங்களில் பெறப்பட்ட புத்தகங்கள் குறித்த விவரம் சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ளதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.