வங்கி அதிகாரியை அறைந்த அழகிரி மகள் மீதான வழக்கு போலீசாருக்கு ஐகோர்ட் கெடு
வங்கி அதிகாரியை அறைந்த அழகிரி மகள் மீதான வழக்கு போலீசாருக்கு ஐகோர்ட் கெடு
UPDATED : அக் 31, 2026 06:17 PM
ADDED : அக் 31, 2026 06:15 PM
UPDATED : அக் 31, 2026 06:17 PM ADDED : அக் 31, 2026 06:15 PM
சென்னை: ‘வங்கி மேலாளரின் கன்னத்தில் அறைந்ததாக, தி.மு.க.,வைச் சேர்ந்த, முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் மு.க.அழகிரி மகள் கயல்விழி மீதான வழக்கில், நான்கு வாரங்களில் இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்’ என, காவல் துறைக்கு, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
சென்னை அடையாறு கஸ்துாரிபாய் நகர், 3வது பிரதான சாலையில், கயல்விழிக்கு சொந்தமான வணிக கட்டடம் உள்ளது. அதில், பாரத ஸ்டேட் வங்கியான எஸ்.பி.ஐ., கிளை வாடகைக்கு இயங்கி வருகிறது. கட்டடத்தில் உள்ள, ‘லிப்ட்’ பழுதடைந்தது தொடர்பாக, கிளை மேலாளர் ஹர்ஷின்சிங் புகார் தெரிவித்துள்ளார்.
இதையடுத்து, கடந்த ஜூலை 20ம் தேதி, கயல்விழி வங்கிக்கு நேரில் சென்று, கிளை மேலாளர் ஹர்ஷின் சிங்கிடம் பேசியுள்ளார். அப்போது, இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு, ஆத்திரமடைந்த கயல்விழி, மேலாளரின் கன்னத்தில் அறைந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த சம்பவம் வங்கி கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவானது.
இதுதொடர்பாக, எஸ்.பி.ஐ., மண்டல தலைமை மேலாளர் நமச்சிவாயம் அளித்த புகாரில், கொலை மிரட்டல் உட்பட நான்கு பிரிவுகளின் கீழ், கயல்விழி மீது, சாஸ்திரி நகர் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்தனர். கயல்விழியை கைது செய்த போலீசார், பின் சொந்த ஜாமினில் விடுவித்தனர்.
இந்நிலையில், தனக்கு எதிரான வழக்கை ரத்து செய்ய கோரி, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் கயல்விழி மனு தாக்கல் செய்தார். இந்த மனுவை, நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன் விசாரித்தார். அப்போது, கயல்விழி தரப்பில் மனுவை வாபஸ் பெறுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
வாபஸ் பெற அனுமதித்த நீதிபதி, வழக்கின் இறுதி அறிக்கையை நான்கு வாரங்களில் விசாரணை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என, சாஸ்திரி நகர் போலீசாருக்கு உத்தரவிட்டார்.