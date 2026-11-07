தீபாவளியை முன்னிட்டு தயாரித்த சாராயம் மற்றும் ஊறல் அழிப்பு
தீபாவளியை முன்னிட்டு தயாரித்த சாராயம் மற்றும் ஊறல் அழிப்பு
ADDED : நவ 07, 2026 06:21 PM
புதுக்கோட்டை: வடகாடு அருகே கருக்காகுறிச்சி கிராமத்தில் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு சாராயம் காய்ச்சி வருவதாக போலீசாருக்கு கிடைத்த தகவல்படி, சாராயம் மற்றும் சாரய ஊறல்களை அழித்தனர்.
புதுக்கோட்டை மாவட்ட எஸ்.பி., ரவீந்திரகுமார்குப்தா உத்தரவில், ஆலங்குடி டி.எஸ்.பி., மனோகரன் தலைமையில் 20க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் இன்று (நவ.,7) அதிகாலையில் கருக்காகுறிச்சி கிராமத்தில் வயல் பகுதியில் திடீர் சோதனை மேற்கொண்டனர்.
அப்போது, பெரிய பானைகளில் ஊறல்களை ஊற்றி சாராயம் காய்ச்சி வைக்கப்பட்டிருந்ததையும், சாராய ஊறல்களையும் போலீசார் கைப்பற்றினர். அதே பகுதியில் மற்றொரு இடத்தில் இரவில் காய்ச்சி வடித்து வைத்திருந்த சாராயத்தையும் மீட்டனர்.
இங்கு 60 லிட்டருக்கு மேல் எரிசாராயம் மற்றும் சாராயம் காய்ச்ச தயாரான நிலையில் மண்ணுக்குள் பேரல்களில் புதைத்து வைத்திருந்த 300 லிட்டருக்கு மேலான ஊறல்களையும் தனிப்படை போலீசார் கைப்பற்றி ஆலங்குடி மதுவிலக்கு போலிசாரிடம் ஒப்படைத்துள்ளனர்.
இப்பகுதியில், சாராயம் காய்ச்சி கொண்டிருந்த போது, போலீசார் வருவதை அறிந்து தப்பி ஓடிய நபர்ளை மதுவிலக்கு போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.