அனைத்தும் போதையில்! தமிழகம் முழுதும் தீபாவளி அன்று 12 கொலைகள்; புதுச்சேரியில் ஒன்று
அனைத்தும் போதையில்! தமிழகம் முழுதும் தீபாவளி அன்று 12 கொலைகள்; புதுச்சேரியில் ஒன்று
UPDATED : நவ 10, 2026 07:17 AM
ADDED : நவ 10, 2026 12:01 AM
UPDATED : நவ 10, 2026 07:17 AM ADDED : நவ 10, 2026 12:01 AM
- நமது நிருபர் குழு -
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, தமிழகம் முழுதும் மது விற்பனை கொடிகட்டிப் பறந்த நிலையில், போதை கும்பலால், வன்முறை சம்பவங்களும், கொலைவெறி தாக்குதல்களும் சகஜமாக அரங்கேறியுள்ளன. இவற்றில், போலீஸ் எஸ்.எஸ்.ஐ., ஒருவரும் கொல்லப்பட்ட சம்பவம், கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. மேலும், குடும்ப வன்முறை, முன்விரோதம் உட்பட பல்வேறு காரணங்களால், தீபாவளி தினத்தன்று மட்டும் தமிழகத்தில் 14 பேரும், புதுச்சேரியில் ஒருவரும் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
தேனி அல்லி நகரத்தைச் சேர்ந்தவர் செந்தில்குமார், 55; தேனி டி.எஸ்.பி., அலுவலக சிறப்பு எஸ்.ஐ.,யாக பணிபுரிந்தார். இவரது மனைவி சந்திரா, 50, இரு மகள்கள் உள்ளனர். நேற்று முன்தினமான தீபாவளியன்று இரவு, 11:00 மணிக்கு பணி முடித்து வீடு திரும்பினார். அப்போது, சமதர்மபுரம் சந்திப்பு சாலையில் வாலிபர்கள் சிலர் சாலையை மறித்து பட்டாசு வெடித்தனர்; அவ்வழியாகச் சென்றவர்கள் மீது பட்டாசுகளையும் வீசினர். இதை, செந்தில் குமார் கண்டித்தார். ஆனாலும், அந்த வாலிபர்கள் தொடர்ந்து பட்டாசு வெடித்தனர். இதுகுறித்து, தேனி போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு தகவலளித்த செந்தில்குமார், பட்டாசு வெடித்தவர்களை வீடியோ எடுத்தார்.
அப்போது, அய்யனார் கோவில் பகுதியைச் சேர்ந்த மகேஸ்வரன், 22, சிவராம் நகர் சூர்யமூர்த்தி, 24, சமதர்மபுரம் தீபன்ராஜ், 20, முல்லை நகர் பிரனாவ், 21, ஆகாஷ், 24, கவுதம், 22, தனுஷ் உட்பட 15 பேர் இணைந்து, செந்தில் குமாரை தாக்கினர். இதில், பலத்த காயமடைந்த அவர், தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
கொலையாளிகளை பிடிக்க ஐந்து தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டன. இதில், மகேஸ்வரன் உட்பட ஆறு பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்; தலைமறைவான சிலரை தேடுகின்றனர். செந்தில்குமார் உடலுக்கு, சட்டம் - ஒழுங்கு ஏ.டி.ஜி.பி., அன்பு, தென்மண்டல ஐ.ஜி., விஜயேந்திர பிதாரி, எஸ்.பி., பிரவீன் கவுதம் உள்ளிட்டோர் மரியாதை செலுத்தினர்.
சகோதரர்கள்
திருச்சி மாவட்டம், மண்ணச்சநல்லுார் அருகேயுள்ள இனாம் சமய புரத்தைச் சேர்ந்தவர் வீர ராகுல், 17. இவரது பெற்றோர் இறந்து விட்டதால், அதே கிராமத்தில் வசிக்கும் சித்தப்பா ராஜா வீட்டில் வசித்தார். ராஜாவின் மகன் விஷால், 17. வீர ராகுலும், விஷாலும் பூக்கட்டும் வேலை பார்த்தனர். நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு, சமயபுரம் டோல்பிளாசாவை ஒட்டிய, புள்ளம்பாடி வாய்க்கால் தொட்டிப்பாலம் அருகே வீர ராகுலும், விஷாலும் சென்ற போது, அங்கு வந்த எட்டு பேர் கும்பல், அரிவாளால் இருவரையும் வெட்டி கொலை செய்து தப்பியது. திட்டமிட்டு இந்த இரட்டை கொலை நடந்துள்ளது.
விஷால் மீது போக்சோ வழக்கு உள்ளது. அவர் உள்ளூரில் ஒரு பெண்ணிடம் வம்பு செய்ததாக புகாரும் உள்ளது. பெண் விவகாரத்தில் கொலை நடந்ததா அல்லது கஞ்சா விற்பனை தொடர்பான முன்விரோதமா என, சமயபுரம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
ஐ.டி., ஊழியர்
திருச்சி மாவட்டம், சமயபுரம் அருகே புறத்தாக்குடியைச் சேர்ந்த சேவியர் மகன் கிறிஸ்டோபர், 22; சென்னை ஐ.டி., நிறுவன ஊழியர். தீபாவளி விடுமுறைக்கு வீட்டுக்கு வந்த இவர், நேற்று முன்தினம் இரவு தன் நண்பர் ரஞ்சித், லெனின் ஆகியோருடன் வீட்டின் முன் பட்டாசு வெடித்துள்ளார். அங்கு பைக்கில் வந்த அதே ஊரைச் சேர்ந்த எலக்ட்ரீஷியன் டொனால்ட், 28, எடிஷன், 19, சார்லஸ், 32, ஆகியோர் மீது பட்டாசு விழுந்துள்ளது.
அவர்கள் தட்டிக்கேட்ட போது நடந்த சண்டையில், டொனால்ட் பெரிய 'ஸ்பேனர்' மூலம் நெஞ்சில் தாக்கியதில் கிறிஸ்டோபர் இறந்தார். ரஞ்சித் காயமடைந்தார். சமயபுரம் போலீசார், டொனால்ட், எடிசன், சார்லஸ் ஆகிய மூவரையும் கைது செய்தனர்.
மனைவி கொலை
திண்டுக்கல் மாவட்டம், எரியோடு பாண்டியன் நகரைச் சேர்ந்தவர் சுவேதா, 24. இவருக்கு ஏற்கனவே இரண்டு திருமணம் நடந்து விவாகரத்தான நிலையில், சென்னை பூந்தமல்லி உறவினர் வீட்டில் தங்கி தனியார் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்தார். அப்போது, அப்பகுதியில் டிரைவராக பணியாற்றிய விருதுநகர் மாவட்டம், துலுக்கப்பட்டியைச் சேர்ந்த அஜித்குமார், 27, என்பவருடன் காதல் ஏற்பட்டது. 10 மாதங்களுக்கு முன் இருவரும் திருமணம் செய்து கொண்டனர்.
மனைவியின் ஊரான எரியோட்டில் அஜித்குமார் தங்கினார். நேற்று முன்தினம் இரவு அஜித்குமார் நண்பர்களுடன் மது அருந்தச் சென்றார். பின்னர் வீடு திரும்பிய அவர், மனைவி சுவேதாவின் நடத்தை குறித்து கேள்வி எழுப்பி, அரிவாளால் அவரை வெட்டிக்கொலை செய்து, எரியோடு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் சரணடைந்தார்.
மணமாகாதவர்
பெரம்பலுார் மாவட்டம், நொச்சியத்தைச் சேர்ந்தவர் ரவி, 50. திருமணமாகாத இவர், நேற்று முன்தினம் நொச்சியம் மாரியம்மன் கோவிலில் படுத்திருந்தார். அப்பகுதியில் சிறுவர்கள் பட்டாசு வெடித்துள்ளனர்; ரவி கண்டித்துள்ளார். அதே பகுதியைச் சேர்ந்த அருள்ராஜ், 35, அவரை தட்டிக்கேட்டார். ஆத்திரமடைந்த அருள்ராஜ், ரவியை நள்ளிரவில் இரும்பு ராடால் அடித்துக் கொன்றார். அருள்ராஜை பெரம்பலுார் போலீசார் கைது செய்தனர்.
சித்தி
கன்னியாகுமரி மாவட்டம், திருவட்டார் அருகே தேரிவிளை இலுப்பகோணத்தைச் சேர்ந்தவர் ஜோதி, 52. இவரது வீட்டிற்கு அருகே அவரது அக்கா குடும்பத்துடன் வசிக்கிறார். இவர்களிடையே வீட்டிற்கான பாதை தொடர்பாக பிரச்னை இருந்தது. நேற்று முன்தினம் இரவு அக்கா மகன் முருகேசன், 37, ஜோதியுடன் தகராறு செய்தார். ஆத்திரமடைந்த முருகேசன், ஜோதியை கல்லால் அடித்து கொன்றார். திருவட்டார் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
பெரியப்பா
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், வரஞ்சரம் அடுத்த நின்னையூரைச் சேர்ந்தவர் பாலசுப்ரமணியன், 65. இவர், 2021ல் ஊராட்சி தலைவராக பதவி வகித்தவர். இவருக்கும், தம்பி சக்திவேல் மகன் தணிகைவேல், 30, என்பவருக்கும் பொது கிணற்றில் தண்ணீர் பாய்ச்சுவது தொடர்பாக முன்விரோதம் இருந்தது. நேற்று முன்தினம் இரவு நின்னையூர் பெரியநாயகி அம்மன் கோவில் அருகே சிறிய பாலத்தில் பாலசுப்ரமணியனுக்கும், தணிகைவேலுக்கும் தகராறு ஏற்பட்ட போது, தணிகைவேல் தாக்கியதில் பாலசுப்ரமணியன் கீழே விழுந்து இறந்தார். தணிகைவேலை வரஞ்சரம் போலீசார் கைது செய்தனர்.
சுடுகாட்டில் கொலை
கடலுார் மாவட்டம், பெரிய காட்டுப்பாளையத்தைச் சேர்ந்தவர் பிரித்திவிராஜ், 26. இவர், தீபாவளியை முன்னிட்டு, அதே பகுதியைச் சேர்ந்த ராமன் மகன்கள் அருளரசன், 29, அன்பரசன் உள்ளிட்ட 10 பேருடன் நேற்று முன்தினம் இரவு அதே பகுதியில் உள்ள சுடுகாட்டில் மது அருந்தினார். பிரித்திவிராஜ், தன் நண்பர்களான அருளரசன், அன்பரசனை மரியாதை குறைவாக பேசியதால், அவர்களுக்குள் தகராறு ஏற்பட்டது.
அருளரசன், அன்பரசன், பிரித்திவிராஜிடம் தகராறு செய்து, பீர் பாட்டிலை உடைத்து, சரமாரியாக குத்தி கொலை செய்தனர். புதுக்கடை பகுதியில் கொலையாளிகளை போலீசார் சுற்றி வளைத்த போது, அருளரசன் தான் வைத்திருந்த கத்தியால், எஸ்.ஐ., முகிலரசனை கையில் வெட்டிவிட்டு தப்பி செல்ல முயன்றார். இன்ஸ்பெக்டர் இளவரசி தன் துப்பாக்கியால் அருளரசன் கால் முட்டியில் சுட்டுப் பிடித்தார்.
இரு ரவுடிகள்
சிவகங்கை மாவட்டம், காரைக்குடி தெற்கு தெரு முருகேசன் மகன் ரவுடி நவீன், 26. நேற்று முன்தினம் இரவு கல்லல் அருகே புரண்டியில், சகோதரர், நண்பர்களுடன் வனப் பகுதிக்குள் சென்றார். அங்கு காரில் வந்த ஏழு பேர் கும்பல், நவீனை காட்டிற்குள் ஓட ஓட விரட்டி வெட்டிக் கொலை செய்தது. இச்சம்பவத்தில் ஈடுபட்டதாக காரைக்குடி தெற்கு தெரு விக்னேஷ், 32, உட்பட ஏழு பேரை கல்லல் போலீசார் கைது செய்தனர்.
மானாமதுரை அருகே வேலுார் முருகபாஞ்சானை சேர்ந்த ரவுடிகள் விக்னேஷ், 24, முனீஸ்வரன், 26. இவர்கள் மீது பல்வேறு வழக்குகள் உள்ளன. ஜாமினில் வெளிவந்த விக்னேஷ், நேற்று முன்தினம் சொந்த ஊரான வேலுார் முருகபாஞ்சானுக்கு முனீஸ்வரனுடன் வந்தார். இருவரும் மது அருந்திய போது, அதே ஊரை சேர்ந்த மற்றொரு ரவுடி நல்லுச்சாமி, 46, என்பவருடன் தகராறு ஏற்பட்டது. நல்லுச்சாமி உட்பட 6 பேர் கும்பல், விக்னேஷ், முனீஸ்வரன் ஆகிய இருவரையும் ஓட ஓட விரட்டி வெட்டியது. விக்னேஷ் பலியானார். முனீஸ்வரன் சிகிச்சையில் உள்ளார். போலீசார் 5 பேரை கைது செய்தனர்.
பிரியாணி கடை ஊழியர்
காஞ்சிபுரம், திருக்காலிமேடு, நேதாஜி நகரை சேர்ந்த பார்த்திபன், 32. அப்பகுதி பிரியாணி கடையில் வேலை செய்தார். காஞ்சிபுரம் -- செங்கல்பட்டு ரயில் பாதையில், காஞ்சிபுரம் அசோக் நகர் தண்டவாளம் அருகே, தலையில் கல்லால் அடிக்கப்பட்ட காயங்களுடன் இறந்து கிடந்தார். காஞ்சிபுரம் தாலுகா போலீசார் பார்த்தபோது, தலையில் கல்லால் அடித்து கொலை செய்யப்பட்டது தெரியவந்தது. பார்த்திபன் சிலருடன் மது அருந்திய போது ஏற்பட்ட தகராறில், கொலை செய்யபட்டு இருக்கலாம் என்ற கோணத்தில் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
19 வயது நபர்
சென்னை வியாசர்பாடி, எஸ்.எம்.நகரை சேர்ந்தவர் சிலம்பரசன், 23, நேற்று முன்தினம் இரவு, அப்பகுதியை சேர்ந்த அப்புக்குட்டி என்பவர், முன் விரோதம் காரணமாக இவருடன் தகராறு செய்தார். இருதரப்புக்கும் தகராறு ஏற்பட்ட நிலையில், சிலம்பரசன் வீட்டுக்கு வந்ததும், தம்பி தனுஷ், 19, என்பவரிடம் நடந்த விவரத்தை கூறியுள்ளார். அப்புக்குட்டியிடம் அண்ணனை தாக்கியது குறித்து தனுஷ் தட்டிக் கேட்ட போது, அப்புக்குட்டி, அவரது நண்பர்களான சூர்யா உள்ளிட்டோர், தனுஷை சரமாரியாக வெட்டிக் கொன்றனர். எம்.கே.பி.நகர் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, அப்புக்குட்டி உள்ளிட்டோரை தேடி வருகின்றனர்.
கள்ளக்காதலி
திருவள்ளூர் மாவட்டம், ஊத்துக்கோட்டை செங்கரையை சேர்ந்தவர் மணிமேகலை, 24. இவரது கணவர் ராஜேஷ், 28. இரண்டு ஆண்டுகளாக, அதே பகுதியை சேர்ந்த துர்காபிரசாத், 28, என்பவருடன், மணிமேகலைக்கு கள்ளத்தொடர்பு ஏற்பட்டது. கணவர் கண்டித்ததால், ஆறு மாதங்களுக்கு முன் மூன்று குழந்தைகளுடன், பெற்றோர் வீட்டிற்கு சென்றார்.
துர்காபிரசாத் பணியாற்றும் தொழிற்சாலையில், மணிமேகலையும் வேலைக்கு சேர்ந்தார். அங்கு பணியாற்றும் மற்றொரு நபருடன் மணிமேகலைக்கு பழக்கம் ஏற்பட்டது. இதை துர்காபிரசாத் கண்டித்துள்ளார். இருவருக்கும் அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டது. நேற்று முன்தினம், சென்றாயன்பாளையம் காட்டுப்பகுதிக்கு அழைத்து சென்று, தான் வைத்திருந்த கத்தியால், மணிமேகலை கழுத்தை அறுத்தும், முகத்தை சிதைத்தும் துர்காபிரசாத் கொலை செய்தார்.
புதுச்சேரியில்...
புதுச்சேரி குமரகுரு பள்ளத்தை சேர்ந்தவர் வினோத், 34. ஆட்டோ டிரைவர். இவர் பிள்ளைத்தோட்டம் கங்கையம்மன் கோவில் அருகே நேற்று முன்தினம் அதிகாலை கழுத்தில் கத்தியால் குத்தி கொலை செய்யப்பட்டு கிடந்தார். உருளையன்பேட்டை போலீசார், வினோத் உடலை மீட்டனர். நண்பர்களுடன் மது அருந்திய போது ஏற்பட்ட தகராறில் அவர் கொலை செய்யப்பட்டது தெரியவந்தது.