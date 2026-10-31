ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்புக்கு அனைத்து கட்சி கூட்டம் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூ., வலியுறுத்தல்
ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்புக்கு அனைத்து கட்சி கூட்டம் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூ., வலியுறுத்தல்
UPDATED : அக் 31, 2026 05:26 PM
ADDED : அக் 31, 2026 05:24 PM
சென்னை: ‘தமிழகத்தில் ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தும் முன், அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தை கூட்ட வேண்டும்’ என, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மாநில செயலர் சண்முகம் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
மத்திய அரசின் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பிற்கு பின், தமிழகத்தில் சமூக நீதி கணக்கெடுப்பு நடத்த, ஓய்வு பெற்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி, ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரிகள் அடங்கிய ஆணையம் அமைக்கப்படும் என, தமிழக அமைச்சரவை முடிவு செய்துள்ளது; இது வரவேற்கத்தக்கது.
சமூக நீதி கணக்கெடுப்பின் ஆய்வு வரம்புகள் உள்ளிட்ட முழுமையான விபரங்கள் வெளியிடப்படுவது அவசியம். எனவே, ஆணையம் தனது பணியை தொடங்கும் முன், அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தை கூட்டி ஆலோசனைகளைப் பெற வேண்டும். அப்போது தான் சமூக, பொருளாதார நிலைமைகளை முழுமையாக வெளிக்கொணர முடியும். அதன் அடிப்படையில் சமூக, பொருளியல் நீதிக்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள முடியும்.
இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.