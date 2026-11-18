ஐகோர்ட் உத்தரவுக்கு தடை விதிக்காவிட்டால் கல் துாண்கள் அனைத்தும் மத விவகாரமாகும்: திருப்பரங்குன்றம் வழக்கில் தமிழக அரசு வாதம்
ஐகோர்ட் உத்தரவுக்கு தடை விதிக்காவிட்டால் கல் துாண்கள் அனைத்தும் மத விவகாரமாகும்: திருப்பரங்குன்றம் வழக்கில் தமிழக அரசு வாதம்
UPDATED : நவ 18, 2026 09:48 PM
ADDED : நவ 18, 2026 09:48 PM
-– சிறப்பு நிருபர் –
‘திருப்பரங்குன்றம் மலையில் உள்ள கல்துாணில் தீபம் ஏற்ற, உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு தடை விதிக்காவிட்டால், நாட்டில் உள்ள அனைத்து கல்துாண்களுக்கும் மதச்சாயம் பூசப்படும் அபாயம் ஏற்படும்’ என, உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு வாதிட்டது.
மதுரை மாவட்டம், திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள கல் துாணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றலாம் என கடந்த ஆண்டு டிசம்பரில், சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை தனி நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் உத்தரவிட்டார்.
மத மோதல்கள் ஏற்பட வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறி, இந்த உத்தரவை அமல்படுத்த தமிழக அரசு எதிர்ப்பு தெரிவித்தது. இதையடுத்து தமிழக அரசு மற்றும் ஹிந்து சமய அறநிலையத் துறைக்கு எதிராக நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடரப்பட்டது.
இதை எதிர்த்து தமிழக அரசு தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுவை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை தள்ளுபடி செய்தது. பின்னர், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு மேல்முறையீடு செய்தது.
இம்மனு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள், அரவிந்த் குமார் மற்றும் விபுல் எம்.பஞ்சோலி அடங்கிய அமர்வில் நேற்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது.
மதுரை கலெக்டர் சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் கோபால் சங்கரநாராயணன், ‘‘ திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள கல் துாணில் தீபம் ஏற்றலாம் என்ற சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும். இல்லாவிட்டால், நாடு முழுதும் உள்ள கல்துாண்களுக்கு மதச் சாயம் பூசப்படும் அபாயம் உருவாகும்,’’ என்றார்.
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள சிக்கந்தர் பாதுஷா அவுலியா தர்கா குழு சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் ஹஸபோ அஹ்மதி முன்வைத்த வாதம்:
நெல்லித்தோப்பு தர்கா என அழைக்கப்படும் சிக்கந்தர் தர்கா, மசூதி கிடையாது. ஆனால், இந்த இடத்தின் பட்டய உரிமைகள் தர்காவுக்கு சொந்தமானது என மன்னர்கள் காலம் தொடங்கி ஆங்கிலேயர்கள் காலம் வரை வரையறுத்து இருக்கின்றனர்.
அந்த வகையில் நெல்லித்தோப்பு புதுமண்டபம் படிக்கட்டுகள், தர்கா அமைந்துள்ள பகுதியில் இருக்கும் கொடியேற்றும் இடம் என அனைத்தும் தர்காவிற்கு சொந்தமான இடம்.
இவ்வாறு அவர் வாதிட்டார்.
திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் மற்றும் முழு மலையையும் தொல்லியல் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் ஒப்படைக்க கோரியும், தீபத்துாணில் 24 மணி நேரமும் விளக்ககேற்ற கோரியும், ஹிந்து தர்ம பரிஷத் அமைப்பு சார்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது. இது தொடர்பாக, ஹிந்து சமய அறநிலையத் துறை கமிஷனர் வினய், உச்ச நீதிமன்றத்தில் நேற்று பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்தார்.
அதன் விபரம்:
திருப்பரங்குன்றம் மலையில் உள்ள குடைவரைக் கோவில் மற்றும் கல்வெட்டுகள் போன்ற குறிப்பிட்ட பகுதிகள் மட்டுமே தொல்லியல் துறை கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வருகிறது. முழு மலையோ; வழிபாட்டில் உள்ள கோவிலோ தொல்லியல் துறை கட்டுப்பாட்டில் இல்லை.
பாரம்பரியமாக உச்சி பிள்ளையார் கோவில் அருகில் உள்ள தீப மண்டபத்தில் தான் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்பட்டு வருகிறது. 1862 மற்றும் 1912ம் ஆண்டுகளில், தர்கா அமைந்துள்ள மலை உச்சிக்கு அருகே விளக்கேற்ற முயற்சிகள் நடந்ததற்கான வரலாற்று சான்றுகள் இருக்கின்றன. ஏற்கனவே பதற்றமான வரலாறு கொண்ட இப்பகுதியில், கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற அனுமதித்தால், தேவையற்ற சட்டம் – ஒழுங்கு பிரச்னைகளை ஏற்படுத்தும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதிகள், ‘இடைக்கால உத்தரவு பிறப்பிக்கும் வகையில் வாதிடுங்கள். முழு ஆற்றலையும் இப்போதே வீணாக்கி விடாதீர்கள். இறுதி விசாரணைக்காக கொஞ்சம் சேமித்து வையுங்கள்’ என அறிவுறுத்தினர்.
இதையடுத்து இவ்வழக்கின் விசாரணை இன்றைய தினத்துக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது.