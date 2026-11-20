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சென்னை: தமிழக நகர்ப்புற உள்ளாட்சி பகுதிகளில், பொதுமக்களுக்கு தேவையான, அடிப்படை உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்தி, சுகாதாரமான, பாதுகாப்பான மற்றும் மேம்பட்ட நகர்ப்புற வாழ்விட சூழலை உருவாக்க வேண்டும்.
இதற்காக, சாலைகள், குடிநீர் பணிகள், பூங்காக்கள், பள்ளிகள் மற்றும் அங்கன்வாடிகள், விளை யாட்டு உட்கட்டமைப்பு கள், திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகள் உள்ளிட்டவற்றுக்கு, 1,019.61 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி, தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
UPDATED : நவ 20, 2026 06:36 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:32 PM
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சென்னை: தமிழக நகர்ப்புற உள்ளாட்சி பகுதிகளில், பொதுமக்களுக்கு தேவையான, அடிப்படை உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்தி, சுகாதாரமான, பாதுகாப்பான மற்றும் மேம்பட்ட நகர்ப்புற வாழ்விட சூழலை உருவாக்க வேண்டும்.
இதற்காக, சாலைகள், குடிநீர் பணிகள், பூங்காக்கள், பள்ளிகள் மற்றும் அங்கன்வாடிகள், விளை யாட்டு உட்கட்டமைப்பு கள், திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகள் உள்ளிட்டவற்றுக்கு, 1,019.61 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி, தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.