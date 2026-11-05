50,000 விவசாய மின் இணைப்பு திட்டம் வாரியாக ஒதுக்கீடு
50,000 விவசாய மின் இணைப்பு திட்டம் வாரியாக ஒதுக்கீடு
UPDATED : நவ 05, 2026 10:44 PM
ADDED : நவ 05, 2026 10:44 PM
சென்னை: தமிழகத்தில், இந்தாண்டில், 50 ஆயிரம் விவசாய மின் இணைப்புகள் வழங்கப்பட உள்ளதில், சாதாரணப் பிரிவில், 2022 டிச., 31 வரை நிலுவை உள்ள விண்ணப்பங்களில், 16 ஆயிரத்து 785 இணைப்புகள் வழங்க, பொறியாளர்களுக்கு மின்வாரியம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் விவசாயத்திற்கு சாதாரணம், சுயநிதி பிரிவுகளில், மின்வாரியம் மின் இணைப்பு வழங்குகிறது. சாதாரணப் பிரிவில், மின்சாரம், மின் வழித்தட செலவு என, அனைத்தும் இலவசம்.
நான்கு வகைகளை உடைய சுயநிதிப் பிரிவில் மின்சாரம் இலவசம். வழித்தட செலவின் ஒரு பகுதியை, விவசாயிகள் ஏற்க வேண்டும்.
ஒவ்வொரு ஆண்டும், அரசு அனுமதிக்கும் எண்ணிக்கையில், விவசாய மின் இணைப்பு வழங்கப்படுகிறது. இந்த ஆண்டில், 50 ஆயிரம் இணைப்பு வழங்க அனுமதிக்கப்பட்டு உள்ளது.
இதை மாவட்ட வாரியாகவும், ஒவ்வொரு திட்டங்களின் கீழ் வழங்க வேண்டிய இணைப்புகளின் விபரத்தையும், தற்போது, மின்வாரியம் வெளியிட்டு உள்ளது.
அதன்படி, சாதாரணப் பிரிவில், 2022 டிச., 31 வரை நிலுவையில் உள்ள விண்ணப்பங்களில், 16 ஆயிரத்து 785 இணைப்புகள் வழங்க பொறியாளர்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டு உள்ளது.
சுயநிதிப் பிரிவில், மார்ச் வரை உள்ள விண்ணப்பங்களில், 3,372 இணைப்புகள், விரைவு திட்டத்தில், 25 ஆயிரத்து 282 இணைப்புகள், முன்னாள் ராணுவத்தினரை உள்ளடக்கிய சிறப்பு முன்னுரிமை திட்டம் உட்பட அரசின் பல்வேறு திட்டங்களின் கீழ், 4,561 இணைப்புகள் வழங்கப்பட உள்ளன.