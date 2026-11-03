புதிய படங்களை 6 காட்சி திரையிட அனுமதி

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ADDED : நவ 03, 2026 09:58 PM
சென்னை: புதிதாக வெளியிடப்படும் தமிழ் திரைப்படங்கள், வெளியிடப்படும் நாளில் இருந்து, ஒரு வாரத்திற்கு, தினசரி காலை 6:00 மணி முதல், அடுத்த நாள் அதிகாலை 2:30 மணி வரை திரையிட, அனுமதி அளிக்கப்பட்டு உள்ளது.
இது குறித்து, தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
த.வெ.க., அரசு பொறுப்பேற்ற பின், புதிதாக வெளியிடப்படும் தமிழ் திரைப்படங்கள், வெளியிடப்படும் நாளில் இருந்து ஏழு நாட்களுக்கு, தினசரி ஐந்து காட்சிகள் திரையிடவும், உள்ளூர் பண்டிகை நாட்கள், பொது விடுமுறை நாட்கள், சனிக்கிழமை, ஞாயிற்று கிழமைகளில், தினசரி ஐந்து காட்சிகள் திரையிடவும், அனுமதி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
முதல்வர் விஜயிடம், திரைத்துறையினர் அளித்த கோரிக்கையை கலந்தாலோசித்து, திரையரங்குகள் விதிகளில், திருத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, அனைத்து திரையரங்குகளிலும், புதிதாக வெளியிடப்படும் தமிழ் திரைப்படங்கள், வெளியிடப்படும் நாளில் இருந்து, ஒரு வாரத்திற்கு தினசரி ஆறு காட்சிகளுக்கு மிகாமல், காலை 6:00 மணி முதல், அடுத்தநாள் அதிகாலை 2:30 மணி வரை திரையிடவும்.
உள்ளூர் பண்டிகை நாட்கள், பொது விடுமுறை நாட்கள், சனிக்கிழமை, ஞாயிற்று கிழமைகளில், தினசரி ஆறு காட்சிகள் திரையிடவும், முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.