பள்ளி வார்டன் மீது மாணவன் புகார் பழி வாங்க நாடகமாடியது அம்பலம்
பள்ளி வார்டன் மீது மாணவன் புகார் பழி வாங்க நாடகமாடியது அம்பலம்
UPDATED : அக் 08, 2026 07:58 PM
ADDED : அக் 08, 2026 07:52 PM
திருவண்ணாமலை: சேத்துப்பட்டு அருகே, 14 வயது மாணவனுக்கு, பாலியல் தொல்லை கொடுத்த விடுதி வார்டன் இம்மானுவேல், 25, கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், அவரை பழிவாங்க, மாணவர்கள் திட்டமிட்டு நாடகமாடியது தெரியவந்துள்ளது.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், சேத்துப்பட்டில் உள்ள தோமினிக் சாவியோ மேல்நிலைப்பள்ளியில் படிக்கும், 50க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள், அப்பகுதியில், பள்ளி நிர்வாகத்திற்கு சொந்தமான டேவிட் பிஷப் விடுதியில் தங்கி உள்ளனர்.
அந்த விடுதியில் தங்கியிருந்த, 10ம் வகுப்பு படிக்கும், 14 வயது மாணவன், நேற்று முன்தினம் வேலுார் பஸ் ஸ்டாண்டில் அழுது கொண்டிருந்தான். மாணவனை, பொதுமக்கள், வேலுார் த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ., வினோத்கண்ணனிடம் அழைத்துச் சென்றனர். அவரது புகாரில், ‘சைல்டு லைன்’ குழுவினர், மாணவனிடம் விசாரித்தனர்.
விடுதி வார்டன் இம்மானுவேல், தன்னிடம், தொடர்ந்து பாலியல் துன்புறுத்தலில் ஈடுபடுவதாக, மாணவன் தெரிவித்தார். சேத்துப்பட்டு போலீசார், இம்மானுவேலிடம் விசாரிக்கின்றனர்.
போலீசார் கூறுகையில், ‘புகார் தெரிவித்த மாணவனும், உடன் தங்கியுள்ள, 9ம் வகுப்பு படிக்கும், 13 வயது மாணவனும், கடந்த ஜூலையில், விடுதி அறையில் பாலியல் ரீதியாக சில்மிஷத்தில் ஈடுபட்டதை பார்த்த விடுதி வார்டன், நிர்வாகத்திற்கு தெரிவித்துள்ளார்.
‘விடுதி நிர்வாகம், மாணவர்களின் பெற்றோருக்கு தெரிவித்து, இரு மாணவர்களிடமும் மன்னிப்பு கடிதம் வாங்கியுள்ளனர். இதில், இரு மாணவர்களும், வார்டனை பழிவாங்க திட்டமிட்டு நாடகமாடி, அவரை சிக்க வைத்தது தெரியவந்துள்ளது. வார்டனிடமும் விசாரித்து வருகிறோம்’ என்றனர்.