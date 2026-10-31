சீமானால் ஒரே நாளில் கவனம் பெற்ற அம்பாசமுத்திரம்; முதல்வர் விஜய் விரைவில் பயணம்
சீமானால் ஒரே நாளில் கவனம் பெற்ற அம்பாசமுத்திரம்; முதல்வர் விஜய் விரைவில் பயணம்
ADDED : அக் 31, 2026 05:33 PM
ADDED : அக் 31, 2026 05:33 PM
சென்னை: அம்பாசமுத்திரத்திற்கு முதல்வர் விஜய் விரைவில் செல்ல உள்ளார். அவரின் பயண விவரங்கள் பற்றிய அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகிறது.
கடந்த சட்டசபை தேர்தலில் அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வென்றவர் இசக்கி சுப்பையா. தமது எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு, தவெகவில் இணைந்தார். அந்த தொகுதி பின்னர் காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இன்னமும் அந்த தொகுதிக்கான இடைத்தேர்தல் எப்போது என்ற அறிவிப்பு வெளியாகவில்லை.
ஆனால், நேற்றைய தினம் நிருபர்களுக்கு பேட்டியளித்த நாம் தமிழர் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி வேட்பாளராக போட்டியிடுவதாக அறிவித்தார். அவரின் அறிவிப்பை தொடர்ந்து, எதிர்க்கட்சிகளின் பொது வேட்பாளராக அவர் களம் இறக்கப்படுவாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
இத்தகைய அரசியல் சூழலுக்கு மத்தியில் முதல்வர் விஜய் நவ.14ம் தேதி அம்பாசமுத்திரம் செல்கிறார் என்று தகவல்கள் கசிந்து இருக்கின்றன. இடைத்தேர்தல் நடக்க உள்ள தொகுதிகளில் தவெக தனி கவனம் செலுத்தி வருகிறது. விராலி மலை தொகுதி அமைந்துள்ள புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திற்கு நவ,2ம் தேதி முதல்வர் விஜய் செல்கிறார்.பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளையும் தொடங்கி வைக்கிறார்.
அதேபோன்று, இடைத்தேர்தலை எதிர்நோக்கி உள்ள அம்பாசமுத்திரத்திற்கும் அவர் பயணிக்க இருக்கிறார். நவ.14ம் தேதி குழந்தைகள் தினத்தன்று, அம்பாசமுத்திரம் அரசு பள்ளியில் குழந்தைகள் தினவிழா நடக்க உள்ளதாகவும், அதில் முதல்வர் விஜய் பங்கேற்க இருப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன. விழாவில், மாணவர்களுக்கு கேக் வழங்கும் திட்டத்தை அவர் தொடங்கி வைக்க இருக்கிறார் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இதுதொடர்பாக அம்பாசமுத்திரத்தில் நெல்லை கலெக்டர் ஆனந்த் மோகன் அண்மையில் ஆய்வு செய்தார். முதல்வர் விஜய் பயணம் குறித்து வெகு விரைவில் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் என்று தெரிகிறது.