அம்மா மருந்தகங்களை மீண்டும் திறக்க வேண்டும்: பழனிசாமி
அம்மா மருந்தகங்களை மீண்டும் திறக்க வேண்டும்: பழனிசாமி
UPDATED : நவ 01, 2026 04:48 PM
ADDED : நவ 01, 2026 04:44 PM
UPDATED : நவ 01, 2026 04:48 PM ADDED : நவ 01, 2026 04:44 PM
சென்னை: ‘குறைந்த விலையில், மருந்துகளை விற்பனை செய்த, அம்மா மருந்தகங்களை, மீண்டும் முழுமையாக திறக்க வேண்டும்’ என, அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலர் பழனிசாமி வலியுறுத்தி உள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
ஏழை மக்களுக்கு, மலிவு விலையில், உயிர் காக்கும் மருந்துகள் கிடைக்க, கடந்த 2014ல், மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா, ‘அம்மா’ மருந்தகங்களை தொடங்கினார். என் தலைமையிலான அரசும், அம்மா மருந்தகங்களை விரிவாக்கம் செய்தது.
ஆனால், 2021ல் ஆட்சிக்கு வந்த தி.மு.க., அரசு, ‘முதல்வர் மருந்தகம்’ என பெயரை மாற்றி, தனியாருக்கு தாரை வார்த்து, அம்மா மருந்தகங்களின் செயல்பாட்டை முடக்கியது. இப்போது, ஆட்சிக்கு வந்துள்ள த.வெ.க., அரசும், இம்மருந்தகங்களை கண்டு கொள்ளவில்லை.
சில மருந்து தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள், உயிர் காக்கும் மருந்துகளின் விலையில், 30 சதவீத லாப வரம்பையும் தாண்டி விற்பதாக, தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இது தொடர்பான வழக்கு, கடந்த மாதம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தபோது, மருந்துகளின் விற்பனை விலை நிர்ணயம் குறித்து, மத்திய, மாநில அரசுகளின் நிலையை தெளிவுப்படுத்த உத்தரவிடப்பட்டது.
டாஸ்மாக் மது பானத்தில், பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாயை, அரசே உயர்த்தி வசூலிப்பதால், ஆண்டுக்கு 1,200 கோடி முதல் 1,600 கோடி ரூபாய் வரை வருமானம் ஈட்டுவதாக, முதல்வர் விஜயின் அரசு பெருமை பேசுகிறது.
அதற்கு பதில், ஏழைகளின் நோயை தீர்க்க, ஜெயலலிதா அரசு கொண்டு வந்த, குறைந்த விலையில் மருந்து விற்பனை செய்யும், அம்மா மருந்தகங்களை, மீண்டும் முழுமையாகத் திறந்து, மக்களின் உயிர் காக்க முன்வர வேண்டும்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.