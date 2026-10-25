ஆவின் வளர்ச்சிக்கு வல்லுநர் குழு அமைக்கணும்

UPDATED : அக் 25, 2026 05:35 PM
ADDED : அக் 25, 2026 05:32 PM
வாடிக்கையாளர்களிடம் வரவேற்பை பெற்றிருந்த, வெண்ணெய், பனீர், பால் பவுடர் உட்பட, 100க்கும் அதிகமான பால் பொருட்களின் உற்பத்தியை, ஆவின் நிறுவனம் நிறுத்தி விட்டதாக, வெளியாகும் செய்திகள் அதிர்ச்சி தருகிறது.
பால் கொள்முதல் அதிகரித்த பின்னும், ஆவின் நிறுவனம், பால் பொருட்கள் உற்பத்தியை நிறுத்தியதற்கு நிதி நெருக்கடியும், நிர்வாக குளறுபடிகளும் தான் காரணம் என கூறப்படுகிறது; இந்த நிலை மாற வேண்டும். அமுல், நந்தினி நிறுவனங்களுக்கு இணையாக, ஆவின் நிறுவனத்தின் கொள்முதல் மற்றும் விற்பனையை உயர்த்த நடவடிக்கை வேண்டும்.
ஆவின் நிறுவனத்தின், இப்போதைய செயல்பாடுகளை ஆராய்ந்து, அதன் வளர்ச்சி மற்றும் லாபத்தை உறுதி செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளை பரிந்துரைக்க, வல்லுநர் குழு அமைத்து, அதன் அறிக்கையை செயல்படுத்த வேண்டும்.
– அன்புமணி
தலைவர், பா.ம.க.,