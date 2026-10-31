ரூ.30க்கு தரமற்ற அரிசி அன்புமணி குற்றச்சாட்டு

UPDATED : அக் 31, 2026 06:57 PM
ADDED : அக் 31, 2026 06:54 PM
சென்னை: ‘தரமற்ற அரிசியை வழங்குவதால், மக்களிடையே வரவேற்பு இல்லை’ என, பா.ம.க., தலைவர் அன்புமணி தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
வெளிச்சந்தையில் அரிசி விலையை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கத்தில், 250 அமுதம் மற்றும் கூட்டுறவு பல்பொருள் அங்காடிகளில் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட 30 ரூபாய் அரிசி, கடந்த 14 நாட்களில், 114.80 டன் மட்டுமே விற்பனையாகி இருப்பதாக, தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்த அரிசி மக்களிடம் போதிய வரவேற்பை பெறாததற்கு, அது தரமற்றதாக இருப்பதே காரணம் என்று கூறப்படுகிறது. அமுதம் அங்காடிகள் வழியே வழங்கப்படும் அரிசி, தனியார் ஆலைகளில் இருந்து கொள்முதல் செய்யப்பட்டது அல்ல; விவசாயிகளிடம் இருந்து நேரடியாக கொள்முதல் செய்யப்பட்டது என்று, நுகர்பொருள் வாணிப கழக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
அதாவது, ரேஷன் கடைகளில் வழங்குவதற்காக, நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் வாங்கப்படும் நெல்லை அரைத்து மெருகூட்டி வழங்கப்பட்டு இருப்பது, இதன்மூலம் உறுதியாகி உள்ளது. ரேஷனில் இலவசமாக வழங்கப்படும் அரிசியை சற்று மெருகேற்றி, 30 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்வதுதான், இந்தத் திட்டம் தோல்வி அடைந்ததற்கு காரணம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.