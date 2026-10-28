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குளிக்கும் ஷாம்பு, சோப் காரணமாக, நொய்யல் ஆற்றில் நுரை வருவதாக சொன்ன, த.வெ.க., அமைச்சருக்கு நோபல் பரிசு தான் கொடுக்க வேண்டும். கடந்த 2017ல் வைகை அணை நீர், ஆவியாவதை தடுக்க தெர்மாகோல் திட்டம் கொண்டு வந்த என்னை, இன்னமும் ‘தெர்மாகோல்’ என கிண்டல் செய்கின்றனர்.
இந்த த.வெ.க., ஆட்சியாளர்களையும், நுரைக்கு ஷாம்பு தான் காரணம் என கூறும் அமைச்சரையும், கிண்டல் செய்யாமல், ஓட்டாமல் இருக்குறீர்கள். அரசியலுக்கு, எத்தனை நடிகர்கள் வந்தாலும் எம்.ஜி.ஆராக முடியாது. நடிகர் தனுஷை பார்த்து த.வெ.க.,வினர் பயப்படுகின்றனர்-. எங்களுக்கு பயம் இல்லை.
– செல்லுார் ராஜூ,முன்னாள் அமைச்சர், அ.தி.மு.க.,
நான் ‘தெர்மாகோல்’ என்றால் த.வெ.க., அமைச்சர் யார்?
நான் ‘தெர்மாகோல்’ என்றால் த.வெ.க., அமைச்சர் யார்?
ADDED : அக் 28, 2026 09:23 PM
ADDED : அக் 28, 2026 09:23 PM
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குளிக்கும் ஷாம்பு, சோப் காரணமாக, நொய்யல் ஆற்றில் நுரை வருவதாக சொன்ன, த.வெ.க., அமைச்சருக்கு நோபல் பரிசு தான் கொடுக்க வேண்டும். கடந்த 2017ல் வைகை அணை நீர், ஆவியாவதை தடுக்க தெர்மாகோல் திட்டம் கொண்டு வந்த என்னை, இன்னமும் ‘தெர்மாகோல்’ என கிண்டல் செய்கின்றனர்.
இந்த த.வெ.க., ஆட்சியாளர்களையும், நுரைக்கு ஷாம்பு தான் காரணம் என கூறும் அமைச்சரையும், கிண்டல் செய்யாமல், ஓட்டாமல் இருக்குறீர்கள். அரசியலுக்கு, எத்தனை நடிகர்கள் வந்தாலும் எம்.ஜி.ஆராக முடியாது. நடிகர் தனுஷை பார்த்து த.வெ.க.,வினர் பயப்படுகின்றனர்-. எங்களுக்கு பயம் இல்லை.
– செல்லுார் ராஜூ,முன்னாள் அமைச்சர், அ.தி.மு.க.,