அரிசி விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த ஆந்திர நெல் விற்பனைக்கு அனுமதி
அரிசி விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த ஆந்திர நெல் விற்பனைக்கு அனுமதி
UPDATED : அக் 28, 2026 06:02 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:59 PM
UPDATED : அக் 28, 2026 06:02 PM ADDED : அக் 28, 2026 05:59 PM
திருத்தணி: ‘தமிழகத்தில், அரிசி விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த, ஆந்திர மாநில நெல் மூட்டைகளை தமிழகத்திற்குள் கொண்டு வந்து விற்பனை செய்வதற்கு அனுமதிக்கப்படும்’ என, அமைச்சர்கள் செங்கோட்டையன், வெங்கட்ரமணன் ஆகியோர் தெரிவித்தனர்.
தமிழக அரசின் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில், ஆந்திர மாநிலத்தில் இருந்து கொண்டு வரப்படும் நெல் மூட்டைகளை விற்க தடை விதிக்கப்பட்டு இருந்தது. இதனால், ஆந்திராவில் இருந்து தமிழகத்துக்குள் வரும் நெல் மூட்டைகள் முழுமையாக தடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆனால், தமிழகத்தில் சில நாட்களாக, அரிசியின் விலை உயர்ந்து வருகிறது. இலவசமாக வழங்கப்படும் ரேஷன் அரிசி, ஆந்திராவுக்கு கடத்தப்பட்டு, ‘பாலிஷ்’ போடப்பட்டு, தமிழகத்தில் மீண்டும் விற்பனைக்கு வருவதாக, தொடர்ந்து புகார்கள் வந்தன.
இந்நிலையில், சென்னை – திருப்பதி தேசிய நெடுஞ்சாலை, திருத்தணி அடுத்த பொன்பாடி சோதனைச் சாவடியில், வருவாய்த் துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன், உணவு துறை அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன் ஆகியோர், நேற்று காலை திடீர் ஆய்வு நடத்தினர்.
அப்போது, ஆந்திராவில் இருந்து தமிழகத்துக்குள் வரும் வாகனங்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் சரக்கு வாகனங்கள் தொடர்பாக, ஆவணங்களை ஆய்வு செய்தனர். பின், ‘தமிழகத்தில் இருந்து ரேஷன் அரிசி கடத்தப்படுவதை முழுமையாக தடுக்க வேண்டும்.
ஆந்திராவில் இருந்து தமிழகத்திற்குள் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்படும் நெல் மூட்டைகளை அனுமதிக்க வேண்டும்’ என, சோதனைச் சாவடி அதிகாரிகளுக்கு, அமைச்சர்கள் உத்தரவிட்டனர்.