ஆந்திரா ஸ்பெஷல் சாப்பாடு; திருப்பதியில் தரிசனம்; ஆய்வு கூட்டம் இல்லாததால் தமிழக அதிகாரிகள் ஜாலி
ஆந்திரா ஸ்பெஷல் சாப்பாடு; திருப்பதியில் தரிசனம்; ஆய்வு கூட்டம் இல்லாததால் தமிழக அதிகாரிகள் ஜாலி
ADDED : அக் 15, 2026 07:24 AM
ADDED : அக் 15, 2026 07:24 AM
சென்னை: ஆய்வு கூட்டம் இல்லாததால், விஜயவாடாவில், ஆந்திரா ஸ்பெஷல் உணவுகளை ஒரு பிடி பிடித்து விட்டு, திருப்பதியில் சிறப்பு தரிசனம் முடித்து, தமிழக நீர்வளத் துறை அதிகாரிகள் நிம்மதியாக சென்னை திரும்பியுள்ளனர்.
தமிழகம் - ஆந்திரா இடையே மேற்கொள்ளப்பட்ட தெலுங்கு கங்கை ஒப்பந்தப்படி, கண்டலேறு அணையில் இருந்து ஆண்டுதோறும் தமிழகத்துக்கு, 11 டி.எம்.சி., நீர் திறக்கப்பட வேண்டும்.
இந்த நீர், பூண்டி ஏரிக்கு கால்வாய் வழியாக எடுத்து வரப்பட்டு, புழல் மற்றும் செம்பரம்பாக்கம் ஏரிகளுக்கு கால்வாய் வழியாக அனுப்பபடுகிறது. தமிழக அரசிடம் இருந்து ஆண்டுதோறும் 100 கோடி ரூபாயை, கால்வாய் பராமரிப்பு கட்டணமாக, ஆந்திரா பெற்று வருகிறது. ஆனால், முறைப்படி நீரை திறப்பது இல்லை.
நடப்பாண்டு வழங்க வேண்டிய நீரில், மூன்று டி.எம்.சி., மட்டுமே தமிழகத்திற்கு கிடைத்துள்ளது. நிலுவை நீரை வழங்காமல், அணையில் நீர் திறப்பை ஆந்திர அரசு நிறுத்தி விட்டது. எஞ்சியுள்ள நீரை பெறும் வகையில், ஆந்திர முதல்வரிடம் பேச்சு நடத்த, 13ம் தேதி முதல்வர் விஜய் விஜயவாடா சென்றார்.
அவர் செல்வதற்கு இரண்டு நாட்கள் முன்பாக, பாலாறு வடிநில கோட்ட கண்காணிப்பு பொறியாளர் மாரியப்பன், கிருஷ்ணா நீர் வழங்கும் பிரிவு செயற்பொறியாளர் மகேந்திரன், உதவி செயற்பொறியாளர், உதவி பொறியாளர், டிரைவர்கள் உள்ளிட்ட ஏழு பேர் குழுவினர் விஜயவாடா சென்றனர்.
தமிழகத்திற்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் வழங்கப்பட்ட நீர் விபரங்கள், அதற்காக வழங்கப்பட்ட பராமரிப்பு கட்டணம் உள்ளிட்ட தகவல்களை அறிக்கையாக தயாரித்து எடுத்துச் சென்றனர். ஆய்வு கூட்டத்தில், இதை முதல்வர் விஜய் வாசிக்கும் வகையில் தயாரிப்பு செய்யப்பட்டது.
முதல்வர் விஜய், தன் ஆலோசகர், உதவியாளர் உள்ளிட்டோருடன் தனி விமானத்தில், விஜயாவாடா சென்றார். அதற்கு முன்பாக, டில்லியில் இருந்து நீர்வளத் துறை செயலர் பிரசாந்த் வடநேரே, பன்மாநில நதிகள் தொழில்நுட்ப பிரிவு தலைவர் சுப்பிரமணியன் ஆகியோர், விமானத்தில் விஜயவாடா சென்றனர். முதல்வரின் அரசு செயலர்களும், விமானத்தில் அங்கு சென்றனர்.
ஆனால், அதிகாரிகள் எதிர்பார்த்ததுபோல ஆந்திர முதல்வரின் முகாம் அலுவலகத்தில் ஆய்வு கூட்டம் எதுவும் நடக்கவில்லை. சந்திரபாபு நாயுடுவுடன், முதல்வர் விஜய் ஒரு மணி நேரம் பேசினார்.
பின், விஜயவாடா உத்சவ் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று விட்டு, அன்றிரவு சென்னை திரும்பி விட்டார். இதையடுத்து, நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள், விஜயாவாடாவில் ஆந்திரா ஸ்பெஷல் உணவுகளை சாப்பிட்டுவிட்டு, திருப்பதி சென்று விட்டனர். வெங்கடாஜலபதியை நேற்று காலை தரிசனம் செய்த நிம்மதியோடு, நேற்று பிற்பகல் சென்னை திரும்பினர்.