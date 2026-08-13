அதிரடியை கைவிட்ட அண்ணாமலை; விரக்தியில் 'வீ தி லீடர்ஸ்' இளைஞர்கள்
அதிரடியை கைவிட்ட அண்ணாமலை; விரக்தியில் 'வீ தி லீடர்ஸ்' இளைஞர்கள்
UPDATED : ஆக 13, 2026 12:06 AM
ADDED : ஆக 13, 2026 12:05 AM
UPDATED : ஆக 13, 2026 12:06 AM ADDED : ஆக 13, 2026 12:05 AM
மதுரை: அதிரடி அரசியலை அண்ணாமலை கைவிட்டதால், அவருடைய 'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பில், இளைஞர்கள் விரக்தியில் உள்ளதாக நிர்வாகிகள் புலம்புகின்றனர்.
பா.ஜ.,வில் இருந்து விலகி 'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பை அண்ணாமலை தொடங்கியதை தொடர்ந்து, பல்வேறு தரப்பினரும் அவரது அமைப்பில் சேர்ந்து வருகின்றனர். அமைப்புக்கு மாவட்ட அளவில் நிர்வாகிகளை முறையாக அறிவிக்காத நிலையில், முதற்கட்டமாக பொள்ளாச்சியில் மாநாடு நடத்தப்பட்டது.
அடுத்து, துாத்துக்குடியில் மாநாடு நடத்த ஏற்பாடு நடக்கிறது. இதற்காக முக்கிய பிரமுகர்களை அழைத்து அண்ணாமலை நடத்தும் ஆலோசனையில், பா.ஜ.,வில் இருந்து வந்தவர்கள் மற்றும் சீனியர்கள் பங்கேற்கின்றனர். இளைஞர்களை அதிகம் காண இயலவில்லை.
இதனால், அண்ணாமலை மீதான ஈர்ப்பால், அமைப்பில் சேர்ந்தோரை விட்டுவிட்டு, மற்றவர்களுடன் ஆலோசனை நடத்துவதாக, இளைஞர்களிடம் ஆதங்கம் உள்ளது. எனவே, அமைப்பில் பலர் மவுனமாகி விட்டனர்; செல்போன்களில் முகப்பு படம் எனப்படும் 'டி.பி.,'யை கூட மாற்றி விட்டனர். இன்னும் சிலர் வெளியேறும் முடிவில் உள்ளனர்.
தமிழக பா.ஜ.,வில் இருந்தபோது தினமும் அனல் பறக்க பேட்டியளித்து, அதிரடி அரசியல் செய்த அண்ணாமலையை இப்போது காண முடியவில்லை எனவும் குமுறுகின்றனர்.
த.வெ.க.,வை தொடர்ந்து, நடிகர் தனுஷ், கரப்பான் பூச்சி கட்சி என, இளைஞர்களை மையமாக வைத்து அடுத்தடுத்து பலர் அரசியலுக்கு வரும் நேரத்தில், அதிரடி அரசியலை அண்ணாமலை கைவிட்டதால், 'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பின் இளைஞர்கள், விரக்தியில் உள்ளதாக, அந்த அமைப்பின் நிர்வாகிகள் புலம்புகின்றனர்.