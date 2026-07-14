அண்ணாமலையின் இலக்கு 2031 தான்; கட்சி தொடங்க இரண்டு ஆண்டுகளாகும்?
அண்ணாமலையின் இலக்கு 2031 தான்; கட்சி தொடங்க இரண்டு ஆண்டுகளாகும்?
ADDED : ஜூலை 14, 2026 01:21 AM
ADDED : ஜூலை 14, 2026 01:21 AM
சென்னை: கட்சி தொடங்க இரண்டு ஆண்டுகள் ஆகும் என்பதால், ஆளும் கட்சி, எதிர்க்கட்சி என யாரையும், 'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பின் தலைவர் அண்ணாமலை விமர்சிக்கவில்லை என, அவரது ஆதரவாளர்கள் தெரிவித்தனர்.
பா.ஜ.,வில் இருந்து விலகிய அண்ணாமலை, 'வீ தி லீடர்ஸ்' என்ற அமைப்பை தொடங்கி உள்ளார். அந்த அமைப்பு சார்பில், நேற்று முன்தினம் பொள்ளாச்சியில் மாநாடு நடந்தது.
மாநாட்டில் பேசிய அண்ணாமலை, ஆளும் கட்சியான த.வெ.க., எதிர்க்கட்சியான தி.மு.க., உட்பட எந்தக் கட்சியையும் விமர்சித்து பேசவில்லை. மாறாக, 'தமிழக வெற்றிக் கழக அரசின் அமைச்சர்கள் புதியவர்கள் என்பதால், கொஞ்சம் தடுமாறத்தான் செய்வர்.
'அவர்களை துாக்கி பிடிக்க வேண்டுமே தவிர, அழுத்தக் கூடாது. த.வெ.க., அரசை ஓராண்டுக்கு விமர்சிக்கப் போவதில்லை' என்றார். மேலும், 'வரும் 2031ல், தமிழக மக்கள் முன், நம் அரசியல் கட்சி நிற்கும். அப்போது மக்கள் நமக்கு வாய்ப்பு தருவர்' என நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
இதன் வாயிலாக, 2031 சட்டசபை தேர்தலில் தான், தன் கட்சி போட்டியிடும் என்பதை, அண்ணாமலை தெளிவுபடுத்தி உள்ளார்.
இதுகுறித்து அவரது ஆதரவாளர்கள் கூறியதாவது: வரும் 2031 சட்டசபை தேர்தல் தான், அண்ணாமலையின் இலக்கு. இடைத்தேர்தல், உள்ளாட்சித் தேர்தல், லோக்சபா தேர்தல் எதிலும் போட்டியிடும் எண்ணம் அவருக்கு இல்லை. சட்டசபை தேர்தலுக்கு இன்னும் ஐந்தாண்டுகள் இருப்பதால், கட்சி தொடங்க இரண்டு ஆண்டுகள் வரை கூட ஆகலாம்.
வரும் அக்டோபர் 15 முதல் ஓராண்டுக்குள், ஒன்றரை லட்சம் இளைஞர்களுக்கு பயிற்சி அளித்து, அவர்கள் வாயிலாக, அடுத்த ஓராண்டுக்குள் 50 லட்சத்திற்கும் அதிகமான உறுப்பினர்களை சேர்த்து, அமைப்பை பலப்படுத்துவதே அண்ணாமலையின் தற்போதைய திட்டம்.
த.வெ.க., அரசுக்கு மக்களிடம் அதிருப்தி வரும் வரை காத்திருந்து விமர்சிக்கலாம் என்பது, அண்ணாமலையின் எண்ணம். அனைத்து தரப்பு மக்களையும் ஈர்க்கவே, யாரையும் விமர்சிக்காமல் பேசினார். பாய்வதற்காகவே அண்ணாமலை பதுங்கியுள்ளார். புதிய கட்சி தொடங்கியதும் அவர் பேச்சிலும், செயலிலும் வேகம் இருக்கும். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.