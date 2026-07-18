மீண்டும் மாலை நேர கிளினிக் பட்ஜெட்டில் வருகிறது அறிவிப்பு
மீண்டும் மாலை நேர கிளினிக் பட்ஜெட்டில் வருகிறது அறிவிப்பு
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:09 AM
சென்னை: ''மீண்டும் மாலை நேர கிளினிக் தொடங்குவது குறித்து, தமிழக பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்படும்,'' என, மக்கள் நல்வாழ்வு துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்தார்.
சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில், அமைச்சர் அருண்ராஜ் ஆய்வு செய்தார். அப்போது, சுகாதாரமாக கழிப்பறையை பராமரிக்காத தனியார் நிறுவனத்திற்கு, 'நோட்டீஸ்' அனுப்ப உத்தரவிட்டார்.
அதேபோல, பிரசவ வார்டில் பணம் கேட்பதாக, பொது மக்கள் அளித்த புகாரில், நான்கு பேரை பணியிடை நீக்கம் செய்து உத்தரவிட்டார்.
பின், அமைச்சர் அருண்ராஜ் அளித்த பேட்டி:
தமிழகத்தில், 22 மாவட்டங்களில் தொடங்கப்பட்ட, 'நலம் ஏ.ஐ.,' செயலி வாயிலாக, 1.25 லட்சம் பேர் பயன்பெற்று வருகின்றனர்.
அதேபோல, சென்னை ராஜிவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனையின் நெஞ்சக பிரிவில் தொடங்கப்பட்ட, முன்பதிவு செய்யும் வசதியில், 500 பேர் பயன்பெற்று உள்ளனர்.
இதன் வெற்றியால், அரசு மருத்துவமனையில், மருத்துவ ஆலோசனைக்கு காத்திருக்கும் நேரம் குறைய வாய்ப்புள்ளது.
அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டை, 10 சதவீதமாக உயர்த்துவதற்கான வாய்ப்பு இருந்தால், அதுகுறித்து முதல்வர் முடிவெடுப்பார்.
மேலும், மாலைநேர கிளினிக் தொடங்குவதற்கான அறிவிப்பு, தமிழக பட்ஜெட்டில் வெளியாக உள்ளது. அரசு மருத்துவமனைகள் முன்னர் இருந்ததை விட தரம் உயர்ந்துள்ளன. இன்னும் மாற்றப்பட வேண்டும்; படிப்படியாக தரம் உயர்த்தப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
அ.தி.மு.க., ஆட்சியில், 2020ல், மாலை நேரத்தில் சிகிச்சை பெறும் வகையில், 2,000 அம்மா மினி கிளினிக்குகள் தொடங்கப்பட்டன. இவை, 2022ல் தி.மு.க., ஆட்சியில் மூடப்பட்டன. தற்போது, த.வெ.க., ஆட்சியில் மீண்டும் தொடங்கப்பட உள்ளன.