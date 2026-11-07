துரைமுருகனுக்கு ‘சம்மன்’ லஞ்ச ஒழிப்பு துறை முடிவு

UPDATED : நவ 07, 2026 04:51 PM
ADDED : நவ 07, 2026 04:46 PM
சென்னை: மணல் குவாரி முறைகேடு தொடர்பான வழக்கில், தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் துரைமுருகன் உள்ளிட்டோருக்கு, ‘சம்மன்’ அனுப்பி, அவர்களை வரவழைத்து விசாரிக்க, லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் முடிவு செய்துள்ளனர்.
அமலாக்கத்துறை மற்றும் சில அமைப்புகளிடம் இருந்து பெறப்பட்ட, புகார் அடிப்படையில், தி.மு.க.,வை சேர்ந்த நீர்வளத்துறை முன்னாள் அமைச்சர் துரைமுருகன், ஓய்வு பெற்ற முதன்மை தலைமை பொறியாளர்கள் முத்தையா, ராமமூர்த்தி, நீர்வளத்துறையில் பணிபுரியும், 14 அரசு ஊழியர்கள், 10 தனி நபர்கள், நிறுவனங்கள் மற்றும் பலர் மீது, லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்.
கடந்த, 2021 முதல் 2024 வரையிலான, தி.மு.க., ஆட்சியில், 28 மணல் குவாரிகளில் முறைகேடுகள் நடந்துள்ளன. இவற்றில் நான்கு குவாரிகளில் மேற்கொண்ட விசாரணையில், ஆற்று மணலை கொள்ளையடித்து, அரசுக்கு 1,427.34 கோடி ரூபாய், வருவாய் இழப்பு ஏற்படுத்தியது தெரியவந்துள்ளது.
அதன் அடிப்படையில், போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர். இது தொடர்பாக, துரைமுருகன் மற்றும் அரசு ஊழியர்களுக்கு, ‘சம்மன்’ அனுப்பி, நேரில் வரவழைத்து விசாரிக்க, லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் முடிவு செய்துள்ளனர்.
முதல் தகவல் அறிக்கையில் இடம் பெற்றுள்ள, அரசு ஊழியர்களின் விபரங்களை, லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வெளியிடவில்லை. எனினும், அவர்கள் மீது அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வாய்ப்புள்ளதால் கலக்கம் அடைந்துள்ளனர்.