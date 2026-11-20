‘டாஸ்மாக்’ வாகன ஒப்பந்ததாரர்கள் வீடுகளில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் ‘ரெய்டு’
‘டாஸ்மாக்’ வாகன ஒப்பந்ததாரர்கள் வீடுகளில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் ‘ரெய்டு’
ADDED : நவ 20, 2026 11:05 PM
ஈரோடு: ஈரோட்டில், டாஸ்மாக் வாகன ஒப்பந்ததாரர் வீடு, அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் இன்று (நவ.,20) சோதனை செய்தனர்.
தி.மு.க., ஆட்சியின் போது, 2023ல் டாஸ்மாக் நிறுவனத்தில் முறைகேடு நடந்ததாக புகார் எழுந்தது. இது தொடர்பாக, அப்போதைய டாஸ்மாக் வாகன ஒப்பந்ததாரரான, ஈரோடு திண்டல், சக்தி நகர், மூன்றாவது வீதியில் வசிக்கும் சச்சிதானந்தம் என்பவர் வீடு, அலுவலகத்தில் 2023ல், வருமான வரித்துறை மற்றும் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர்.
இதன் தொடர்ச்சியாக, கடந்த ஜூலை, 28ல், சென்னையில் லஞ்ச ஒழிப்பு சிறப்பு புலனாய்வு பிரிவு இன்ஸ்பெக்டர் ரவிகுமார், மற்றொரு வழக்கை பதிவு செய்தார். அவ்வழக்கில், டாஸ்மாக்கில் இருந்து மதுபான பாட்டில்களை வாகனங்களில் எடுத்து சென்றது, காலி பாட்டில்களை விற்பனை செய்தது உட்பட பல்வேறு பிரச்னை தொடர்பாக, முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி உட்பட ஏழு பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்தனர்.
இவ்வழக்கு தொடர்பாக, இன்று ஈரோடு லஞ்ச ஒழிப்பு பிரிவு இன்ஸ்பெக்டர் ரேகா தலைமையிலான போலீசார், சச்சிதானந்தத்தின் வீடு, ஈரோடு, செங்கோடம்பாளையம் என்ற இடத்தில் உள்ள அவரது அலுவலகத்தில் சோதனை நடத்தினர். இந்த சோதனை குறித்து லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் விபரம் ஏதும் தெரிவிக்க மறுத்துவிட்டனர்.
திருப்பூர், வேலம்பாளையம், சொர்ணபுரி லே அவுட்டில் ஒப்பந்ததாரர் ஒருவர் வீட்டிலும், அவருக்கு சொந்தமான பூலுவபட்டியில் உள்ள அலுவலகத்திலும் இன்று சோதனை நடந்தது. அதே போல், அவிநாசியில் ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் அலுவலகத்திலும் சோதனை நடந்தது.
திருப்பூர் மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசாரும், சென்னையிலிருந்து வந்த குழுவினரும் இந்த சோதனையில் ஈடுபட்டனர். இன்று காலை துவங்கிய இந்த சோதனை மாலை வரை நடந்தது. சோதனையின் போது பல்வேறு ஆவணங்களை போலீசார் கைப்பற்றினர்.