ஓசூர், பாலக்கோடு, கரூரில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் 'ரெய்டு'
ஓசூர், பாலக்கோடு, கரூரில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் 'ரெய்டு'
UPDATED : அக் 24, 2026 04:03 AM
ADDED : அக் 24, 2026 12:48 AM
நமது நிருபர் குழு
தீபாவளி நெருங்கி வரும் நிலையில், தமிழகம் முழுவதும் நேற்று மாலை பி.டி.ஓ., அலுவலகங்கள், நகர ஊரமைப்பு அலுவலகங்களில், 40க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை நடத்தினர். ஓசூர் மாநகராட்சியில் பணியாற்றும் ஊழியர்கள், தீபாவளி பரிசாக பணம், பரிசு பொருட்கள் வாங்குவதாக புகார் வந்தது. இதையடுத்து, மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்பு இன்ஸ்பெக்டர் ரவி தலைமையிலான போலீசார், நேற்று மதியம், 3:00 மணி முதல், மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் உள்ள பொதுப்பிரிவு, பொறியியல், வருவாய், சுகாதாரம், நகரமைப்பு பிரிவு ஆகியவற்றில் சோதனை நடத்தினர். வரி செலுத்த வந்தவர்கள், ஒப்பந்ததாரர்கள் மற்றும் மாநகராட்சி ஊழியர்கள் என யாரையும், சோதனை முடியும் வரை வெளியே அனுமதிக்கவில்லை.
கூகுள்பே, போன் பே உள்ளிட்டவை மூலமாக பணம் பரிவர்த்தனை நடந்துள்ளதா எனவும், லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை செய்தனர். அப்போது, பொறியியல் பிரிவில் பணியாற்றும் உதவியாளர் சாந்தி என்பவரிடம், 10,200 ரூபாயும், எலக்ட்ரிக்கல் ஒப்பந்ததாரர் ராஜ்குமார் என்பவரிடம், 20,000 ரூபாயும் இருந்தன. உதவியாளர் சாந்தி தன்னிடம் இருந்த பணத்திற்கு கணக்கு காட்டி விட்டார். அதனால், அந்த பணம் அவரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. ஆனால், ராஜ்குமாரிடம் இருந்த, 20,000 ரூபாய்க்கு கணக்கு காட்டாததால், அப்பணத்தை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.
ரூ.59,000 பறிமுதல்
தர்மபுரி மாவட்டம், பாலக்கோடு பேரூராட்சி அலுவலகத்தில், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை டி.எஸ்.பி., ஜெயகுமார் தலைமையில், இன்ஸ்பெக்டர் பெருமாள் உட்பட ஐந்து பேர் கொண்ட குழுவினர் நேற்று சோதனையில் ஈடுபட்டனர். மூன்று மணிநேரத்திற்கு மேல் நடந்த சோதனையில் கணக்கில் வராத, 59,000 ரூபாய் பறிமுதல் செய்தனர். மொபைல் பரிவர்த்தனை மூலம், 1.33 லட்சம் ரூபாய் பரிமாற்றம் செய்தது தெரியவந்தது. மேலும், முக்கிய ஆவணங்களை கைப்பற்றி சென்றனர்.
நகர் ஊரமைப்பு அலுவலம்
கரூர் லட்சுமிபுரத்தில் நகர் ஊரமைப்பு அலுவலகம் செயல்படுகிறது. அந்த அலுவலகத்துக்கு நேற்று மாலை, 5:00 மணிக்கு கரூர் லஞ்ச ஒழிப்பு துறை டி.எஸ்.பி., ஜான் தலைமையில் போலீசார் சென்றனர். பிறகு அங்கு பணிபுரியும் ஊழியர்களிடம் தொடங்கிய சோதனை நேற்று இரவு, 8:00 மணியை தாண்டியும் நீடித்தது.
சிக்கிய ஆவணங்கள்
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செங்கம் நகராட்சி அலுவலகத்தில் நேற்று மாலை, 4:30 மணி அளவில் லஞ்ச ஒழிப்பு டி.எஸ்.பி., அருள்பிரசாத் தலைமையிலான, 7 பேர் கொண்ட குழுவினர் சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, ஊழியர்களை வெளியே செல்ல அனுமதிக்காமல் அலுவலக கதவை மூடி, அனைவரிடமும் மொபைல்போன் பறிக்கப்பட்டு சோதனையில் ஈடுபட்டனர். மேலும் அலுவலகத்திலிருந்து, முக்கிய ஆவணங்களை கைப்பற்றி விசாரணை நடத்தினர்.
* திருப்பத்துார், சுகாதாரத்துறை அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு டி.எஸ்.பி., ராஜூ தலைமையிலான, 10 பேர் கொண்ட குழுவினர் நேற்று மாலை சோதனையில் ஈடுபட்டு, முக்கிய ஆவணங்களை கைப்பற்றினர். மேலும், ஊழியர்களின் மொபைல் போனை பறிமுதல் செய்து, அதில் பணம் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்ட விபரம் குறித்து கேட்டறிந்தனர்.