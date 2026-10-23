அரசு அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்பு சோதனை

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ADDED : அக் 23, 2026 11:40 PM
– நமது நிருபர் குழு –: தீபாவளி பண்டிகை நெருங்கி விட்ட நிலையில், தமிழகம் முழுதும் 43 இடங்களில் உள்ள அரசு அலுவலகங்களில், லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் நேற்று சோதனை நடத்தினர்.
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகங்கள் உள்ளிட்ட அரசு அலுவலகங்களில், தீபாவளி பண்டிகைக்காக வசூல் வேட்டை நடப்பதாக, லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசாருக்கு தொடர் புகார்கள் சென்றன.
இதையடுத்து, தமிழகம் முழுதும் ஒரே நேரத்தில், சென்னை மாநகராட்சி வளசரவாக்கம் மண்டல அலுவலகம், புதுக்கோட்டை நகர் ஊரமைப்பு அலுவலகம், பொன்னேரி நகராட்சி அலுவலகம், திண்டுக்கல் மாநகராட்சி, பரமக்குடி நகராட்சி அலுவலகம், ஈரோடு நகர் ஊரமைப்பு அலுவலகம் ஆகியவற்றில் சோதனை நடத்தினர்.
மேலும், தேவகோட்டை நகராட்சி அலுவலகம், பாளையங்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம், திருச்சி நகர் ஊரமைப்பு அலுவலகம் உட்பட மொத்தம், 43 இடங்களில் சோதனை நடத்தினர்.
திருச்சி நகர் மற்றும் ஊரமைப்பு அலுவலகத்தில், மின் வெட்டு காரணமாக இருள் சூழ்ந்து கிடந்தது. மெழுகுவர்த்தி வெளிச்சத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை நடத்தினர்.
தமிழகம் முழுதும் நடந்த சோதனையில் கணக்கில் வராத, மொத்தம் 1.59 கோடி ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.