போதை தடுப்பு: மத்திய புலனாய்வு பிரிவினர் அதிரடியை தொடர்ந்து தமிழக போலீசார் பல இடங்களில் திடீர் சோதனை
போதை தடுப்பு: மத்திய புலனாய்வு பிரிவினர் அதிரடியை தொடர்ந்து தமிழக போலீசார் பல இடங்களில் திடீர் சோதனை
UPDATED : நவ 21, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 20, 2026 09:41 PM
சென்னை: மத்திய வருவாய் புலனாய்வு பிரிவினர், 350 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள போதைப் பொருளை, தமிழகத்தில் பறிமுதல் செய்த நிலையில், தமிழக போலீசார் நேற்று மாநிலம் முழுதும் பல்வேறு இடங்களில் திடீர் சோதனை நடத்தினர்.
தமிழக காவல் துறையின், சட்டம் ஒழுங்கு போலீசார், இ.பி.சி.ஐ.டி., எனும் அமலாக்கப் பணியக குற்றப்புலனாய்வு துறை போலீசார், போதைப் பொருள் தடுப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இது தவிர, புதிதாக போதைப் பொருள் தடுப்பு படை ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், மத்திய புலனாய்வு அமைப்புகளான, டி.ஆர்.ஐ., எனும் மத்திய வருவாய் புலனாய்வு துறை, என்.சி.பி., எனும் மத்திய போதைப் பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள், போதை பொருட்களுக்கு எதிராக, கடும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இவர்கள், கடந்த மாதம், நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில், 100 கோடி ரூபாயக்கு மேல் மதிப்புள்ள, மெத் ஆம்பெட்டமைன், இரு தினங்களுக்கு முன், சென்னை மாதவரம் பகுதியில், 350 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள ஹெராயின் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.
அதேபோல், என்.சி.பி., அதிகாரிகள், நடப்பு ஆண்டில், 17 பேரை கைது செய்துள்ளனர். அவர்களிடமிருந்து, 50 கிலோ சூடோ எபிட்ரின் என்ற போதைப் பொருள், 2,500 கிலோ கஞ்சா மற்றும் மெத் ஆம் பெட்டமைனைப் பறிமுதல் செய்தனர்.
ஆனால், தமிழக போலீசார் பெரிய அளவில், போதை பொருட்களை பிடிக்காதது, விமர்சனத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து, தமிழக போலீசார் நேற்று மாநிலம் முழுதும் திடீர் சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
இது குறித்து, தமிழக போலீசார் கூறியதாவது:
‘மத்திய புலனாய்வுப் பிரிவினருக்கு, தேசிய அளவில் தகவல் கிடைப்பதால், அவர்கள் அதிரடியாக போதைப் பொருட்களை பறிமுதல் செய்கின்றனர் என்பது போன்ற காரணங்களை தெரிவித்து, போதைப் பொருட்கள் பறிமுதலில் அலட்சியம் காட்டக் கூடாது. போதைப் பொருட்கள் பறிமுதலில் கோட்டை விட்டால், சம்பந்தப்பட்ட போலீஸ் அதிகாரிகள் ‘சஸ்பெண்ட்’ செய்யப்படுவர்’ என, டி.ஜி.பி., மகேஷ்குமார் அகர்வால் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
இதன் காரணமாக, கடந்த மூன்று நாட்களாக, போதைப் பொருட்களுக்கு எதிராக, மாநிலம் முழுதும் போலீசார் சோதனையை தீவிரப்படுத்தி உள்ளனர். தற்போது, மத்திய புலனாய்வு அமைப்புகளுக்கும், தமிழக போலீசாருக்கும் இடையே, போதைப் பொருள் ஒழிப்பில் ஆரோக்கியமான போட்டி உருவாகி உள்ளது.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.