மதுக்கடை மூட போராடியவர் கடையில் மதுவிலக்கு போலீசார் சோதனை: சிக்க வைக்க கஞ்சா போட்டது அம்பலம்
மதுக்கடை மூட போராடியவர் கடையில் மதுவிலக்கு போலீசார் சோதனை: சிக்க வைக்க கஞ்சா போட்டது அம்பலம்
ADDED : நவ 06, 2026 06:05 PM
எஸ்.வி.மங்கலம்: சிவகங்கை மாவட்டம் திருக்களாப்பட்டியில் செயல்படும் மதுக் கடையை அகற்ற போராடியவரின் கடையில் இருவர் கஞ்சா, புகையிலை பொட்டலத்தை வைத்து போலீசில் சிக்க வைக்க முயன்றது தெரியவந்துள்ளது.
திருக்களாப்பட்டி பம்பையன் மகன் ராஜ்குமார். இவர் திருக்களாப்பட்டியில் மளிகைக்கடை, இசேவை மையம் நடத்தி வருகிறார். நேற்று முன்தினம் காலை 8:13 மணிக்கு அவரது குழந்தைகளை பள்ளிக்கு அழைத்துச் சென்றார். சிறிது நேரத்தில் ஜீப்பில் வந்த இருவர் சிவகங்கை மதுவிலக்குப் பிரிவிலிருந்து வருவதாக ராஜ்குமார் மனைவியிடம் அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டுள்ளனர். பின்னர் கடையில் ‛தடை செய்யப்பட்ட பொருட்கள் விற்பதாக எங்களுக்கு தகவல் வந்துள்ளது’ என்று கூறி சோதனை செய்தனர். கடையில் ஒன்றும் கிடைக்கவில்லை. கடைக்கு முன் போடப்பட்டுள்ள நடைபாதை கல்லின் அருகில் கிடந்த பொட்டலத்தை எடுத்தனர்.
தொடர்ந்து தடை செய்யப்பட்ட பொருட்கள் விற்கிறீர்களா என்று பொட்டலத்தை காண்பித்து ராஜ்குமாரின் மனைவி, தாயாரிடம் விசாரித்தனர். மனைவி தகவல் தெரிவித்தை அடுத்து ராஜ்குமார் கடைக்கு வந்தார். போலீசார், ராஜ்குமாரிடம், ‛தடை செய்யப்பட்ட கஞ்சா, புகையிலை விற்கிறீர்களா. உங்களை ஸ்டேஷனில் விசாரிக்க வேண்டும்’ என்று கூறினர். அதற்கு ‛என் கடையில் சி.சி.டி.வி., கேமரா உள்ளது. அதைப்பார்த்தால் இந்த பொட்டலம் எப்படி இங்கு வந்திருக்கும் என்பது தெரியும். புட்டேஜை பார்க்கலாம்’ என்றார்.
அதன்படி கேமரா பதிவுகளைப் பார்த்த போது, காலையில் ராஜ்குமார் பள்ளிக்கு சென்ற பின், போலீசார் வந்த வாகனம் காரேந்தல்பட்டிக்கு செல்வதும், அதன் பின் காரேந்தல்பட்டியை சேர்ந்த ராஜபாண்டி, திருக்களாப்பட்டி பாரில் வேலை செய்த ஆசை என்பவரும் ராஜ்குமார் கடைக்கு பொருட்கள் வாங்குவது போல வந்து, பொட்டலத்தை கீழே போட்டுச் செல்வதும், அடுத்து சிறிது நேரத்தில் போலீசார் இருவரும் வந்து சோதனை செய்வதும் தெரிந்தது.
சோதனைக்கு வந்த போலீசார், ‛மதுக்கடை அகற்றும் போராட்டதில் ஈடுபட்டதால், உங்களுக்கு வேண்டாதவர்கள் இப்படி செய்திருக்கலாம். போலீசாரில் ஒருவரான விக்னேஷ் என்பவரின் அலைபேசி எண்ணை கொடுத்து அதற்கு கேமரா புட்டேஜை ’அனுப்புங்கள் என்று கூறி விட்டு சென்றனர்.
திருக்களாபட்டியில் மதுபான கடையை அகற்ற வலியுறுத்தி நவ.,4ல் திருக்களாப்பட்டி, காரேந்தல்பட்டி, கீழநிலை கிராமத்தினர் மற்றும் இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கம், மாதர் சங்கம் ஆகியவை இணைந்து சாலை மறியல் செய்தனர். இந்த போராட்டத்தில் ஜனநாயக வாலிபர் சங்கத்தைச் சேர்நத ராஜ்குமார் ஈடுபட்டார். இந்நிலையில் நவ.,5ல் இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது. தற்போது அவர், ‛நான் திருக்களாப்பட்டி மதுக்கடை அகற்றும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டேன். தற்போது அந்த கடை மாற்றத்திற்கு உத்தரவாகியுள்ளது. இதனால் வருவாயை இழந்தவர்கள் சிலர் என்னை பழி வாங்க நினைக்கிறார்கள் என்றார். இதனால் தனக்கும், தன் குடும்பத்தினருக்கும் போலீஸ் பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும் என்று கூறி எஸ்.பி.,யிடம் மனு அளித்துள்ளார்.